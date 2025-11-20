AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel , partisinin içine düştüğü yolsuzluk sarmalını perdelemek için her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve yargı mensuplarına saldırıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Özgür Özel 'in tavrını "hadsizlik" olarak tanımlarken "CH P Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP'lilere kulak vererek "partiyi temizlemesi" esas işi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor.

Özgür Özel'e kendi partisi içinden bile "partiyi temizle" mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. "CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle" başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel'in bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir.

HADSİZLİK

Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman "tarihin doğru tarafında" ve "meşru siyasetin merkezinde" yer alır.