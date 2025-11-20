PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir." diyen Ömer Çelik, "Özel’in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP’lilere kulak vererek “partiyi temizlemesi” esas işi olmalıdır. " ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin içine düştüğü yolsuzluk sarmalını perdelemek için her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve yargı mensuplarına saldırıyor.

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki

Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı son çıkışına AK Parti'den sert yanıt geldi.

İBB iddianamesi CHPyi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansınİBB iddianamesi CHPyi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in tavrını "hadsizlik" olarak tanımlarken "CH P Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP'lilere kulak vererek "partiyi temizlemesi" esas işi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Bu nedenle de ne iç siyasi gelişmeleri ne de dış politikayı anlayabiliyor.

Özgür Özel'e kendi partisi içinden bile "partiyi temizle" mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. "CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle" başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Özgür Özel'in bizzat CHP'liler tarafından dile getirilen bu vahim iddialar hakkındaki tavrı sadece siyasi mugalataya sığınmaktan ibarettir.

HADSİZLİK
Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman "tarihin doğru tarafında" ve "meşru siyasetin merkezinde" yer alır.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

SİYASİ NAVİGASYONU ŞAŞTI
Özgür Özel ise yaptığı her konuşmada kendi ismini bizzat CHP'liler tarafından ifşa edilen şebekelerin hamisi haline getirmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çeteler ve suç örgütleri gibi tanımları CHP içinden fışkıran şebekelere söylemesi gerekiyor. Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza söylemesi, "siyasi navigasyon" probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir.

ÖNCE PARTİSİNİ TEMİZLESİN
CH P Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in öncelikle kendi partisindeki gerçek CHP'lilere kulak vererek "partiyi temizlemesi" esas işi olmalıdır.

Dürüstlük konusundaki cari açık, siyasi dil cambazlığı ile kapatılmaz."

CHPyi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlaliCHPyi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlali

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM CHP'nin İmralı oyununu açıklıyor! Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler: Özel isimleri bile belirledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İDEFİX
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor
Türk Telekom
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor!
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?
İstanbul’da İETT kabusu: Eyüpsultan’da otobüs yangını, Şile otoyolunda şoför-yolcu kavgası
MASAK'tan hakemlere "bahis" incelemesi! 21 milyon 778 bin liralık işlem... En çok hangisi oynadı?
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Tek bir hata ölüm saçıyor: Evlerde ve iş yerlerinde bu kimyasalları kullanırken aman dikkat!
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontu
La Nina etkisi güçleniyor! İstanbul'da yağış ve soğuk hava için tarih verildi! 18 derece birden...
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!