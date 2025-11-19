CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edidi. İşte o milletvekilleri şunlar: Özgür Özel, Tülay Hatimoğulları, Ümit Dikbayır, Mustafa Adıgüzel, Deniz Yavuzyılmaz, Ahmet Şık, Kamuran Tanhan, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Onur Düşünmez, Nevroz Uysal Aslan Zeynep Oduncu Kutevi

