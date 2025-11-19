CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edidi. İşte o milletvekilleri şunlar: Özgür Özel, Tülay Hatimoğulları, Ümit Dikbayır, Mustafa Adıgüzel, Deniz Yavuzyılmaz, Ahmet Şık, Kamuran Tanhan, Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Onur Düşünmez, Nevroz Uysal Aslan Zeynep Oduncu Kutevi
11 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırma süreci başladı
