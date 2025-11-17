Sözcü'nün yalanı patladı: DDM'den açıklama gelince çark etti!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ortaya atılan 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

DMM X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiası tamamen dezenformasyondur. Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme–itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir. Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz et etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DMM tarafından yapılan açıklama (X)

Sözcü'nün haberi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamanın ardından Sözcü çark etti.

DMM tarafından haberi yalanlanan Sözcü haberi güncelledi