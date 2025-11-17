Reklam panoları üzerinden 260 milyonluk vurgun

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün, yapılmayan işleri yapılmış gibi göstererek sahte faturalarla gerçekleştirdiği vurgunun ayrıntıları iddianamede ortaya kondu. Dosyada, İstanbul genelindeki reklam panoları üzerinden yapılan usulsüzlüklerde 260 milyon 755 bin 555 liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

İddianameye göre İBB, açılan reklam ihalelerini adrese teslim biçimde Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'ye devretti; bu iki şirket ise aynı ihaleleri daha düşük bedellerle alt yüklenicilere verdi. Yapılmamış işleri tamamlanmış gibi gösteren sahte fatura düzeni sayesinde milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu ifade edildi.



İŞTE KALEM KALEM MİLYONLUK KAMU ZARARI

İstanbul'daki reklam panoları üzerinden yürütülen usulsüzlüklerde oluşan kamu zararına ilişkin tespitlerde, çok sayıda şirketin 2019–2024 yılları arasında İBB'ye farklı tutarlarda ecrimisil bedeli ödediği belirlendi. Dosyaya göre; MGA Açıkhava Reklamcılık 1 milyon 286 bin 487 TL, Sev Açık Hava Reklamcılık 8 milyon 620 bin 332 TL, İnova Reklam Tanıtım 1 milyon 476 bin 660 TL, Yeşil Mavi Enerji Medya 383 bin 661 TL, 3K Organizasyon 3 milyon 761 bin 409 TL, Adstation Reklam 676 bin 435 TL, Park Dijital Medya 2 milyon 201 bin 779 TL, SAS Tanıtım ve Medya 1 milyon 28 bin 763 TL, Urbanmedia 124 bin 115 TL, Panoffect Medya 521 bin 830 TL, Paşa Açıkhava Reklam 241 bin 940 TL, Elis Dış Ticaret 125 bin 199 TL, Asist Medya 151 bin 515 TL, SİM Medya 1 milyon 385 bin 188 TL, Birlik Medya 335 bin 400 TL, BFK Reklam 62 bin 244 TL ve Genç Popülist Medya 195 TL ödeme yaptı.

Yapılan incelemede, şirketlerin ödediği bu bedellere rağmen, reklam alanlarının gerçek değerinin çok altında işlem gördüğü, usulsüz kullanım nedeniyle İBB zabıtası tarafından kesilmesi gereken para cezalarının uygulanmadığı ve bu süreçte haksız gelir elde edildiği belirtildi. Buna göre oluşan toplam kamu zararının, 16 Ağustos 2024'e kadar hesaplanan cezalar ve haksız kazançlarla birlikte 260 milyon 755 bin 555 TL + KDV olduğu ifade edildi.