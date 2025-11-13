CHP'li İmamoğlu’na dev iddianame! Boğaziçi’nde milyonluk rüşvet zinciri: 161 milyar TL kamu zararı ifşa oldu!

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde itirafçı olarak yer alan Boğaziçi İmar "Gölge müdürü "Vip Yakup" lakaplı Yakup Öner, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Boğaz hattındaki yapıların usulsüz ruhsat ve iskanları karşılığında milyonlarca dolar rüşvet toplandığını itiraf etti. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ndeki resmi gelirinin dışında İmamoğlu'nun kendisine elden yıllık 100 bin dolar maaş ödediğini de belirten Öner, Boğaziçi ön görünümde yapılan talanı tek tek anlattı. İfadesinde büyük işleri İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yürüttüğünü, avukat Süleyman Atik'in ise bazı nakdi işlere dahil olduğunu söyledi. Karar vericilerin ise Keleş, İmamoğlu ve Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu olduğunu dile getirdi.



KAMU ZARARI 161 MİLYAR TL



161 milyar lira kamu zararına yol açan asrın yolsuzluğunda İBB'nin yurtdışından aldığı 69 milyar 516 milyon liralık kredinin bir bölümü de suç örgütü için kullanıldı.



142 SUÇ VE CEZA





3 bin 900 sayfadan oluşan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu örgüte bağlı 105'i tutuklu toplam 402 kişi hakkındaki iddianamede gündeme bomba gibi düştü. İşte İmamoğlu'nun 142 farklı eylemle suçlandığı ve 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen suçlar:

39 KEZ DOLANDIRICILIK

Ekrem İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevre kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.



YÜZDE 50 İLE ANLAŞMA YAPILDI



Yeniköy'de Balıkçı Azur, iki kez tadilat yaptı. Ancak imar tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmadı. 40-50 metre karelik de bir kaçak ek alan bulunuyordu. Nişantaşı Valikonağı Caddesi'ndeki Dagi-Hatay Han Yağları isimli işletme, kamu alanını ticariye çevirmek istedi. 2025 Ocak'ta Şahan-İmamoğlu toplantısında proje netleşti. Onay karşılığında, işletme sahipleriyle %50 anlaşma sağlandı. Vaniköy Big Chefs'in eski sahibi Suat, yenileme için başvurdu. Süleyman Atik ilk görüşme yaptı, reddedildi. 3. görüşmede İmamoğlu yönlendirmesiyle geldi; Boğaziçi'yle uzlaşmasını söylendi. Uzlaşma olmayınca, işlem yapılmadı.



20 BİN YARDIM KARTI



Üsküdar Vaniköy'de bulunan eski Sumahan Hotel olarak geçen yapı 2022 ya da 2023 yılında el değiştirerek yeni sahiplerine geçmiştir. Başkanla iletişim kuruldu. İmar Müdürlüğü'ne yönlendirildi. Kapsamlı tadilan önce reddedildi sonra yapıldı. karşılığında 20 bin yardım kartı alındı.



13 MİLYON LİRA



Central Hotel Tarabya sahibi Faruk Baştürk, İmamoğlu aracılığıyla Boğaziçi'nde bahçe düzenleme ve kış bahçesi için destek istedi. Karşılığında 13 milyon TL istendi. İmamoğlu, Fatih Keleş'e, sonra Süleyman Atik'e yönlendirdi. Faruk Bey, Atik'le görüşüp 13 milyon TL'yi 2-3 taksitte ödedi. Son taksit 2023 başında yapıldı.



ABDİ İBRAHİM'DEN 4 MİLYON $



Köklü ilaç firması Abdi İbrahim'e ait Boğaziçi'ndeki yalıda 2019 öncesi muafiyet sorunu 2014-2015'te çözüldü. Tadilat projesi 2020 ortasında onaylandı; iş takipçisi avukat Süleyman Atik ve Fatih Keleş işlemleri yürüttü. Atik, Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'tan 300 bin dolar aldı. 2022'de Şişli Bomonti'de Abdi İbrahim'in 3 blok inşaatı için Süleyman Atik'in buradan 5 milyon dolar rüşvet talep ettiğini İmamoğlu'na ilettim. İmamoğlu "Tamam" dedi, Şahan'la görüşeceğini belirtti; ancak Resul Ekrem Şahan beni "Bu iş benim, bulaşma" diye uyardı



MAHİROĞLU'NA VİLLA KIYAĞI



2023 seçimleri öncesi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi'ndeki villasına kaçak kat eklediği bilgisi İBB'ye iletildi. Yakup Öner, "Ekrem İmamoğlu, konuyu Murat Ongun'la değerlendirmemi istedi; Ongun "Bize destek veren tek kanal" diyerek süreci durdurdu. Olay medyaya yansıyınca önce medya baskısıyla yıkım yapıldı, ancak 8 ay sonra yeni aykırılıklar tespit edilmesine rağmen işlem yapılmadı" dedi.



HASAN AKGÜN TELEFON AÇTI



2024 seçimleri öncesi Doruk Kaya oteli sahipleri, Yeniköy yalısını satın alıp tadilat için Boğaziçi'ne başvurdu. Yakup Öner, "Çatı yükseltme izni reddedildi. Seçim sonrası Emre Arolat'ın X paylaşımıyla kaçak tadilat tespit edildi, rapor istedim. Boğaziçi ekipleri sahaya indi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün arayıp görüşmek istedi, İSKİ'de buluştuk; "Kaya ailesi bize destek oldu, yardımcı ol" dedi. 2020'de Doruk Otel Kireçburnu'nda metruk yapının tadilatı için Hasan Akgün aracılığıyla İmamoğlu yönlendirdi. Reddettim, ama Akgün ısrarıyla tadilat başladı. Para talep edildi.



5 MİLYON DOLAR VER



Bakırköy Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak talep edilen milyon dolarlık rüşvet. İddianameye göre AVM'nin ortakları otopark işletme ruhsatı için başvuru yaptı. Ortaklardan Selahattin Özgül, Seyfi Beyaz, Alaattin Kameraoğlu ve İlker Keleş, 30 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra İmamoğlu'na tebriğe gitti ve ruhsat konusu açıldı. Devreye örgüt üyesi Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz girdi. Akyüz görüşmede, 3 milyon dolar verilirse ruhsat verebileceklerini söyledi. İkinci görüşme iş takipçisi avukat Süleyman Atik'le yapıldı. Bahaneyle 5 milyon dolar nakit rüşvet talep etti.



CHACHA BALIK'TAN 10 BİN YARDIM KARTI



Chacha Balık sahibi Seyfettin Göksü, MİT bağlantısı iddia ederek etki yaratıp kaçak yapılar inşa etti. Göksü Deresi'ndeki restoranda tam kapalı kaçak yapı yaptığını öğrenip İmamoğlu'na ilettim. İmamoğlu "tamam" dedi ama Boğaziçi İmar Müdürlüğü işlem yapmadı. Elçin 10 bin kart verildiğini söyledi. Hukuka aykırı yapılara göz yumuldu.



İddianamede, Ekrem İmamoğlu'na rüşvet vermek istemeyen iş adamlarına, "İmamoğlu çok daha büyüyecek. Şimdi kaşıkla verin, kepçeyle geri alın" denildiği yer aldı.