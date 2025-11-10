PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı Kalın'dan 10 Kasım mesajı: “İstiklal, istikbal ve istikrar azmimiz sarsılmaz"

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılı için bir anma mesajı yayımladı. Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün 'muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemekte, istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürmektedir." dedi.

Giriş Tarihi:
MİT Başkanı Kalın'dan 10 Kasım mesajı: “İstiklal, istikbal ve istikrar azmimiz sarsılmaz"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini, istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defterini imzaladı: Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruzBaşkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defterini imzaladı: Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz

İBRAHİM KALIN'DAN ATATÜRK'ÜN VEFATININ 87'NCİ YILI DOLAYISIYLA MESAJ

Kalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında saygı ve rahmetle andığını belirten Kalın, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTİKLAL, İSTİKBAL VE İSTİKRARINI KORUMA AZMİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Aziz milletimizin asil ruhunu ve birlik azmini temsil eden Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğini tüm dünyaya göstermiş, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealini bizlere miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün 'muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemekte, istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürmektedir. MİT olarak vatan için her an, her yerde şiarıyla ülkemizin bekası, güvenliği ve huzuru için azim ve gayretle çalışmayı sürdürüyoruz. Bu vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, hürmet ve şükranla yad ediyorum.
Devlet Bahçeli’den 10 Kasım mesajıDevlet Bahçeli’den 10 Kasım mesajı
Devlet Bahçeli’den 10 Kasım mesajı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türk Telekom
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Ajan Hüseyin Gün'den Ekrem İmamoğlu'nun ekibine FETÖ talimatı! Hedef Binali Yıldırım
İdefix
Taban maaşa tüfe ayarı: Emekliye en az 19 bin 243 TL
Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"
Kar ve don alarmı verildi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı: O illerde kış provası başlıyor! İstanbul, İzmir...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkeme takdirinde
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya'dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli'de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Mandalinci İmamoğlu'nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP'li Kadıköy Belediyesi CHP'li Bodrum Belediyesi'ni yalanladı