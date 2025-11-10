Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de dev bahis çetesi çökertildi (Fotoğraf: İHA)

7,6 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda, yasa dışı bahis suçuna karıştığı, bu suça imkan sağladığı, teşvik ettiği ve para transferine aracılık ettiği belirlenen 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 49 cep telefonu, 47 sim kart, iki hafıza kartı, beş dizüstü bilgisayar, bir tablet, üç harici disk, iki USB bellek ve 50 bin lira nakit para ele geçirildi.