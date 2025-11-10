PODCAST CANLI YAYIN

Mersin'de dev bahis operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı, hesaplardaki para dudak uçuklattı

Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine ağır darbe vuruldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda hesaplarında 7,6 milyar liralık para trafiği tespit edilen 17 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7,6 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda, yasa dışı bahis suçuna karıştığı, bu suça imkan sağladığı, teşvik ettiği ve para transferine aracılık ettiği belirlenen 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 49 cep telefonu, 47 sim kart, iki hafıza kartı, beş dizüstü bilgisayar, bir tablet, üç harici disk, iki USB bellek ve 50 bin lira nakit para ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden altısı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17 şüpheli ise tutuklandı.

Ekipler operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi (Fotoğraf: İHA)Ekipler operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi (Fotoğraf: İHA)

