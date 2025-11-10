500 bin sosyal konut projesine başvuru zamanı

Tüketici derneklerinin temsilcileri, vatandaşları "taklit sitelere" ve "siber dolandırıcılara" karşı uyardı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Sakın 'Talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın' diyenlere itibar etmeyin" dedi. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal da "Kimlik bilgileri, e-Devlet şifreleri ve ATM/EFT yönlendirmeleri isteyen hiçbir sayfaya itibar edilmemeli.

Sosyal medyadan gönderilen linklere tıklanmamalı, 'hızlı onay' veya 'kontenjan garantisi' gibi ifadelerle para talep eden kişi ve hesaplardan uzak durulmalı" diye konuştu.



Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvuru bugün başladı. Yoğunluk olmaması için e-Devlet'ten başvurularda TC kimlik numarasının son rakamına göre başvuru sistemi uygulanacak.

Fotoğraf, AA



BUGÜN "0" OLANLARA

Bu kapsamda bugün son rakamı "0" olanlar başvuru yapabilecek. Yarın son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olanların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak. Ayrıca başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık'ta, banka başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.