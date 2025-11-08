PODCAST CANLI YAYIN

Hüseyin Gün itiraf etti! İmamoğlu’nun seçim stratejisi yabancı istihbaratla hazırlandı

Savcılığa ifade ile yabancı istihbarat örgütleriyle koordineli olarak Ekrem İmamoğlu için çalıştıklarını itiraf eden Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkan materyallerde, Ekrem İmamoğlu’nun kampanya danışmanı olan Necati Özkan’a seçim süresi boyunca talimatlar yağdırdığı, Necati Özkan’ın da Gün’ün ilettiği talimatları harfiyen yerine getirdiği görüldü.

Yapılan incelemelerde, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6), ABD Ulusal İstihbarat Konseyi ve İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) mensubu çok sayıda ajan ile irtibatlı ve ilişkili olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019'daki İstanbul seçimlerindeki siyasi yol haritasını eski CIA mensubu Aaron Barr ile birlikte hazırladığı saptandı.

ZAYIFLAT TOKSİTLEŞTİR
İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten yabancı istihbarat örgütleri, rakip Binali Yıldırım'a karşılık siyasi strateji olarak ısrarla şu taktiğin uygulanmasını önerdi: "Zayıflat, toksitleştir, yok et"


Yolsuzluk ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirmeye çalışan yabancı istihbarat örgütlerinin projesi olduğu ortaya çıktı.

Hüseyin Gün, CIA ajanı Aaron Barr'ın İmamoğlu'na iletilmek üzere raporlar hazırladığını söyledi.

