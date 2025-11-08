PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihaleye tabi konser organizasyonlarının tek bir firmaya verilmesiyle ilgili “Nitelikli zimmet” soruşturması sürüyor. Sayıştay raporuna göre, 8 konser için 229 milyon lira ödenirken, ihale yapılması gereken işler özel hak gibi gösterilerek tek firmadan alındı. 5’i tutuklu 14 sanık, 18 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Giriş Tarihi:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, 5'i tutuklu 14 kişinin 'Nitelikli zimmet' suçundan 18 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı "Konser vurgunu" Sayıştay raporuna da yansıdı. Rapora göre ihaleyle yapılması gereken konser organizasyonları, sanatçılar ve diğer hizmetler birleştirilerek, 'özel hak' gibi gösterilip tek bir firmaya verildi. Sayıştay'ın bir süre önce açıklanan raporunda ABB'deki konser harcamaları detaylarıyla aktarıldı. Kamu İhale Kanunu'na göre ihale yapmadan doğrudan hizmet alımı yapabilen belediyelerin, kendilerine tanınan bu özel hakkın varlığını ve tekilliğini belgelemesi zorunlu.

CHP'li Mansur Yavaş. (takvim.com.tr)CHP'li Mansur Yavaş. (takvim.com.tr)

Ancak rapora göre ABB, ihaleye çıkılması gereken konser organizasyonlarında sanatçıların temin edilmesi işine, sahne kurulumu, ışıklandırma, reklam, tanıtım vs. konser organizasyonu işlerini de dâhil ederek tek bir şirketten satın alma yoluna gitti. Rekabet, saydamlık ve şeffaflık ilkesine aykırı davrandı. Bazı sanatçıların konser organizasyon işlerinde sahne kurulum faaliyetlerini ikinci bir kalem olarak fiyatlandırdı. Toplamda 8 konser için sanatçı organizasyon bedeli ve teknik hizmet bedeli olarak 229 milyon 315 bin lira ödendi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

ÖZEL BİR HAK OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Rapora göre ihaleyle yapılması gereken 40-50 milyonluk organizasyon işleri, 5-10 milyonluk sanatçı temini işlerine dâhil edildi. Sadece sanatçı temini kısmı için faydalanılması gerekirken tek firmadan hepsi satın alındı. ABB, bu duruma verdiği cevapta ise konser organizasyonlarının özel bir hak olarak değerlendirildiğini iddia etti. Bu nedenle konser organizasyon işlerinin de tek bir yerden sanatçıyla birlikte temin edildiğini öne sürdü.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


'ÖZEL HAK' SADECE 'ÖZEL' DURUMLAR İÇİN KULLANILIR


Kamu İhale Kanunu'na göre bir kamu kurumu olan belediye kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ve hizmet alımlarının rekabete uygun gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, kanundaki 'özel hak'ların sadece 'özel' durumlar için kullanılması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, kanuna aykırı davranışların kamu kaynaklarında azalmaya sebep olacağı gibi kamudaki görevlilerin cezai sorumluluğunu da doğurabileceği ifade edildi.

CHPli Mansur Yavaştan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yokCHPli Mansur Yavaştan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok


5'İ TUTUKLU 14 SANIK YARGILANIYOR


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ABB tarafından 2021- 2024 yılları arasında düzenlenen konserlerdeki harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 kişiden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacakAnkara Büyükşehir Belediyesinde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak

