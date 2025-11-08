CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, 5'i tutuklu 14 kişinin 'Nitelikli zimmet' suçundan 18 yıldan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı "Konser vurgunu" Sayıştay raporuna da yansıdı. Rapora göre ihaleyle yapılması gereken konser organizasyonları, sanatçılar ve diğer hizmetler birleştirilerek, 'özel hak' gibi gösterilip tek bir firmaya verildi. Sayıştay'ın bir süre önce açıklanan raporunda ABB'deki konser harcamaları detaylarıyla aktarıldı. Kamu İhale Kanunu'na göre ihale yapmadan doğrudan hizmet alımı yapabilen belediyelerin, kendilerine tanınan bu özel hakkın varlığını ve tekilliğini belgelemesi zorunlu.
Ancak rapora göre ABB, ihaleye çıkılması gereken konser organizasyonlarında sanatçıların temin edilmesi işine, sahne kurulumu, ışıklandırma, reklam, tanıtım vs. konser organizasyonu işlerini de dâhil ederek tek bir şirketten satın alma yoluna gitti. Rekabet, saydamlık ve şeffaflık ilkesine aykırı davrandı. Bazı sanatçıların konser organizasyon işlerinde sahne kurulum faaliyetlerini ikinci bir kalem olarak fiyatlandırdı. Toplamda 8 konser için sanatçı organizasyon bedeli ve teknik hizmet bedeli olarak 229 milyon 315 bin lira ödendi.
ÖZEL BİR HAK OLARAK DEĞERLENDİRDİ
Rapora göre ihaleyle yapılması gereken 40-50 milyonluk organizasyon işleri, 5-10 milyonluk sanatçı temini işlerine dâhil edildi. Sadece sanatçı temini kısmı için faydalanılması gerekirken tek firmadan hepsi satın alındı. ABB, bu duruma verdiği cevapta ise konser organizasyonlarının özel bir hak olarak değerlendirildiğini iddia etti. Bu nedenle konser organizasyon işlerinin de tek bir yerden sanatçıyla birlikte temin edildiğini öne sürdü.