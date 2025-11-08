CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor

Fotoğraf (takvim.com.tr)



'ÖZEL HAK' SADECE 'ÖZEL' DURUMLAR İÇİN KULLANILIR



Kamu İhale Kanunu'na göre bir kamu kurumu olan belediye kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ve hizmet alımlarının rekabete uygun gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, kanundaki 'özel hak'ların sadece 'özel' durumlar için kullanılması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, kanuna aykırı davranışların kamu kaynaklarında azalmaya sebep olacağı gibi kamudaki görevlilerin cezai sorumluluğunu da doğurabileceği ifade edildi.



5'İ TUTUKLU 14 SANIK YARGILANIYOR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ABB tarafından 2021- 2024 yılları arasında düzenlenen konserlerdeki harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 kişiden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya tutuklandı.