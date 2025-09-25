PODCAST CANLI YAYIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki konser vurgununun detayları tek tek ortaya çıkıyor. 759 milyonluk konser vurgununda sanatçılara ödenmiş gibi gösterilen paraların ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı ortaya çıkarken soruşturma kapsamında söz konusu sanatçılar ifadeye çağrılacak.

Giriş Tarihi:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında 759 milyon lira harcadığı 32 konserle ilgili soruşturma genişliyor. Müfettiş raporlarına göre ilk etapta 154 milyonluk kamu zararı olduğu belirlenen soruşturmada 47 dosya halindeki evraklar Ankara Mali Şube polisleri tarafından tek tek inceleniyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğunda 5 şirketin yanı sıra sanatçıların da kullanıldığı MASAK raporlarında yer aldı. Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi.

CHPli Mansur Yavaştan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yokCHPli Mansur Yavaştan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok

Bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacak. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan konser ve etkinliklere ödenen fahiş ücretlerin deşifre olmasının ardından bahsi geçen bazı sanatçılar da baskılara dayanamayıp açıklama yapmak zorunda kalmış ve kendilerine ödenen ücret dışında kalan büyük farkın nerelere gittiğini bilmediklerini açıklamıştı.

Mansur Yavaş ve CHPyi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABBdeki kamu zararı tescillendiMansur Yavaş ve CHPyi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABBdeki kamu zararı tescillendi

Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını duyurmuştu. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" ifadelerine yer vererek aradaki farkın nereye gittiğini bilmediklerini anlatmıştı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SANATÇILAR İFADEYE ÇAĞRILACAK
Hep aynı 5 şirket üzerinden yapıldığı, bu şirketlerden de paraların yeni kurulan bazı firmalara farklı yollarla gönderildiği belirlenirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihalelerle ilgili 47 dosya halindeki evrakları da detaylı incelemeye aldı. Operasyon kapsamında 1 belediye çalışanının daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 14'e yükseldiği öğrenildi.

Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...Son dakika: CHPli ABBde konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...

Bilirkişi raporunda, konser veren sanatçılara organizasyon şirketleri tarafından yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi. Bilirkişi raporlarında da bu uyumsuz ödemelerin yer aldığı, konser yapan sanatçıların da ödeme uyumsuzluklarının sorulması için önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrılarak bilgilerine başvurulacağı öğrenildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SADECE YÜZDE 20'Sİ HARCAMALARA GİTTİ
32 konserin hizmet alımı kapsamında alımların tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğü ortaya çıkarken, konserler için KDV hariç toplam 759 milyon 148 bin 652 lira ödendiği bunun büyük kısmının yalnızca 4 şirkete aktarıldığı belirlenmişti. 4 şirkete yapılan toplam ödeme 608 milyonu aşarken, bu miktar toplam konser bütçesinin yaklaşık yüzde 80'ine denk geldi. MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar, toplam harcamanın yalnızca yüzde 20'sine tekâbül etti. Ancak bu ödemelerde de uyumsuzluk çıktı.

OTOPARK ŞİRKETİNE KONSER FATURASI KESTİLER
Müfettişlerin yaptığı incelemelerdeki bir detay da dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin de faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı belirlendi. Belediye iştirak şirketlerinin, Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi konserle ilgili olmayan firmalara milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Terörsüz Türkiye Komisyonu yasal düzenlemeler için düğmeye basıyor
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d'Or'a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"