CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldı. Konuyla ilgili iddialar ortaya çıktığında kendi yaptıkları teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadığını söyleyerek yolsuzluğa göz yumduklarını itiraf eden Yavaş, "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok." dedi.

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde 154 milyon liralık kamu zararına yol açıldı.

SAVUNACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK

Konuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyen Yavaş, belediyenin konser harcamalarına yönelik soruşturmaya ilişkin, "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş basın toplantısı düzenledi. (AA)Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş basın toplantısı düzenledi. (AA)

Yavaş, ABB Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, iddialar ilk ortaya çıktığında Teftiş Kuruluna başvurduklarını, geçmişe yönelik bütün konserleri incelettiklerini söyledi.

YOLSUZLUK İTİRAFI

Kendi yaptıkları teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadığını, mülkiye müfettişlerinin de gelip incelemelerde bulunduğunu anlatarak yolsuzluğu adeta itiraf eden Yavaş, konuyla alakası olmayan bilirkişi heyetinin raporuyla mülkiye müfettişlerinin dosyayı savcılığa gönderdiğini iddia etti.

DAHA UCUZ OLABİLİRDİ

Konserlerde kullanılan sahne ücreti iddialarına ilişkin Yavaş, "Cumhuriyet Bayramı için yapılan, Türkiye'nin en büyük sahnesi. 'Bu yakışır' denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş, konserlerin hazırlığında 146 kişinin çalıştığını, bunların arasında nitelikli elemanların bulunduğunu, bu personel ve organizasyon için giderin fazla olduğunu savundu.

Adalet istediklerini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Adalet istiyoruz, güzelce inceleyin, bilirkişilere verin, sonra da bunları inceleyin, suçlusu varsa cezasını çeksin. Bu kadar basit. Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar."

