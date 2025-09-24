CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"

SAVUNACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK Konuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyen Yavaş, belediyenin konser harcamalarına yönelik soruşturmaya ilişkin, "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş basın toplantısı düzenledi. (AA)

YOLSUZLUK İTİRAFI



Kendi yaptıkları teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadığını, mülkiye müfettişlerinin de gelip incelemelerde bulunduğunu anlatarak yolsuzluğu adeta itiraf eden Yavaş, konuyla alakası olmayan bilirkişi heyetinin raporuyla mülkiye müfettişlerinin dosyayı savcılığa gönderdiğini iddia etti.

DAHA UCUZ OLABİLİRDİ



Konserlerde kullanılan sahne ücreti iddialarına ilişkin Yavaş, "Cumhuriyet Bayramı için yapılan, Türkiye'nin en büyük sahnesi. 'Bu yakışır' denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.