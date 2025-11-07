Diyanet İşleri Başkanlığı CUMA HUTBESİ tam metni: 7 Kasım 2025 Cuma Hutbesi Konusu Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Kasım 2025 Cuma günü tüm Türkiye camilerinde irat edilecek olan haftalık Cuma hutbesinin konusunu açıkladı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan metne göre, bu haftanın ana başlığı "Vefa İmandandır" oldu. Hutbede vefanın sadece kişiler arasındaki ilişkilerde değil, aynı zamanda insanın Yüce Allah'a verdiği sözde durması, vatana, millete, ecdada ve tabiata karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gibi hayatın her alanındaki önemine dikkat çekiliyor.

VEFA İMANDANDIR Muhterem Müslümanlar! İnsanı Allah'ın rızasına ulaştıran, dünyada mutluluğa kavuşturan hasletlerden biri de vefadır. Vefa; sevginin, saygının, sadakatin ve fedakârlığın göstergesidir. Kişinin sözünde durması, iyiliğe iyilikle karşılık vermesidir. Düştüğünde elinden tutup kaldıranları, sevindiğinde mutlu olanları, üzüldüğünde gözyaşını silenleri unutmamasıdır. Vefa; menfaatin değil muhabbetin, nefretin değil affın, zulmün değil adaletin yanında olmak, kardeşlik ahlakını ve hukukunu kuşanmaktır. Değerli Müminler! Vefanın en yücesi; elest bezminde Yüce Rabbimize verdiğimiz sözümüze sadık kalmak, bir ömür boyu O'na kul olmaktır. "…Kim Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir"[1] müjdesine nail olmak için Cenâb-ı Hakk'ın emirlerine itaat etmek, nimeti şükürle, imtihanı sabırla karşılamaktır. İmanla gönlümüzü, ilimle aklımızı, zikirle kalbimizi, tövbe ile ruhumuzu, Kur'an'la hayatımızı huzura erdirmektir.