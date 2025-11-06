Türkiye Siber Vatan Programı kayıtları başladı! 2026'da 81 ilde uygulanacak

Ülkemizde son yıllarda dijital teknolojiler alanında yeni yeteneklerin ve girişimlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversiteler tarafından ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması, genç istihdamının ve teknoloji odaklı genç girişimlerin artırılması amacıyla 2019 yılından itibaren Siber Vatan Programı uygulanmaktadır. Özellikle gençlerin bu alanlara yönlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye Siber Vatan Programı

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlerin potansiyelini açığa çıkarmak ve onları Türkiye'nin dijital geleceğinin aktörleri haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen Siber Vatan Programı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün yerel kalkınma hamlesi misyonunu doğrudan tamamlayan stratejik bir girişim niteliği taşımaktadır. Özellikle üniversite öğrencilerine siber güvenlik alanında derinlemesine teknik eğitimler verilen, takımlar halinde görev ve uygulamalar yapılan, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanan ve teknoloji odaklı girişim geliştirme çalışmaları yapılmakta.

2019 yılından itibaren uygulanan programla birlikte bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok siber güvenlik yarışmasında önemli başarılar elde edilmiş, yaklaşık 380 öğrencinin istihdamına katkı sağlandı ve 8 genç girişim ortaya çıktı.

Siber Vatan kursiyerleri (AA)

SİBER VATAN PROGRAMI 2026 DÖNEMİ

Siber Vatan Programına 15 Kasım 2025 tarihine kadar sibervatan.org internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecektir.

Siber Vatan Programı 2026 yılında Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda uygulanacaktır. Siber Vatan Programı üniversite öğrencilerinin başvurularına açık olacak ve program 81 ilden katılacak öğrencilerin belirlenmesiyle çevrim içi eğitim ve uygulama süreciyle başlayacaktır.

İlk adım olarak her bir il bazında öğrencilerin katılımıyla 30 gün süreyle çevrim içi interaktif eğitimler verilecektir. Çevrim içi eğitim sonunda yapılacak çevrimi CTF sınavında başarılı olan 40 öğrenci yüz-yüze eğitimlere katılmaya hak kazanacaktır.

Her ilde düzenlenecek 5-7 günlük yüz yüze uygulamalı eğitimlerle sızma testi ve web güvenliği alanlarında yetkinlik kazandırılacaktır. Yüz-yüze eğitimlerin ardından öğrencilere Siber Vatan Öğrenci Yönetim Sistemi üzerinden çevrim içi eğitim verilerek uygulama becerileri geliştirilecektir.

Eğitimlerin sonunda gerçekleştirilecek sınavlarla, her kalkınma ajansı bölgesinde en başarılı 5 öğrenci seçilerek o bölgenin Siber Vatan Takımı oluşturulacaktır.

Bölgelerinde birinci olan 26 takım Ankara'da gerçekleştirilecek ulusal Siber Vatan CTF Yarışmasında birinci olmak için yarışacaklardır.

Türkiye Siber Vatan (AA)

Siber Vatan Programı 2026 Döneminde 81 ilde eşit erişim sağlayarak, gençlerin teknolojiye ve siber güvenliğe katılımını artıracak ve bu alanda ulusal kapasitenin güçlendirilmesine doğrudan katkı sunacaktır.

SİBER VATAN NEDİR? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlar ile uyumlu şekilde Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı geliştirilmiştir. Program kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında farkındalıklarını artırmak, potansiyel yetenekleri tespit edip eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri ile kariyer planlamalarına destek olarak ve genç girişimciliğini teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmaktadır.