Bakan Uraloğlu: Havalimanlarımız, 10 ayda 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarının 10 ayda 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı Ekim ayına ait hava yolu verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 88 bin 182, dış hatlarda ise 92 bin 44 olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 232 bin 636'ya ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 17,3 artış meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki havalimanları 10 ayda 211 milyon yolcuya hizmet verdi. (DHA)

"EKİMDE 23 MİLYON 842 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ"

Bakan Uraloğlu, ekim ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 911 bin 500, dış hat yolcu trafiğinin ise 14 milyon 915 bin 851 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 842 bin 682 yolcunun seyahat ettiğini ifade eden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 13,5 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 79 bin 985 ton, dış hatlarda 401 bin 511 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 481 bin 495 tona ulaştı" dedi.

TOPLAM 2 MİLYON 121 BİN 141 UÇAK TRAFİĞİNE ULAŞTI

Uraloğlu, ocak-ekim döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 834 bin 934, dış hatlarda 803 bin 738 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 121 bin 141 uçak trafiğine ulaştığını belirtti. Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 8,6 arttığını Uraloğlu,şu sözlerle ifade etti:

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 85 milyon 495 bin 784, dış hat yolcu trafiğinin 125 milyon 615 bin 590 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı Ekim sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 6,2 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 792 bin 599 ton, dış hatlarda 3 milyon 533 bin 35 ton olmak üzere toplamda 4 milyon 325 bin 634 tona ulaştı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, 2024 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul nüfusunun 15 milyon 701 bin 602 olduğunu hatırlatarak, "İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarımız 10 aylık süreçte 110 milyon 564 bin 824 yolcuyu ağırlayarak mega kentin nüfusunun 7 katına hizmet verdi" dedi.