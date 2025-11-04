Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye başvurusunda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kendisine sorulan soruya "Hayırlara vesile olur" şeklinde yanıt verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde peş peş adımların atıldığı zaman diliminde Bahçeli'nin bu çıkışı dikkatleri üzerine topladı. Yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti'nin Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi. Demirtaş da Edirne'de bir mektup kaleme alıp Bahçeli'ye teşekkür etti. "Sayın Bahçeli cesurca tabuları yıkmıştır" diyen Demirtaş, "Sayın cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır" dedi.