Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecek. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na Nisan 2025'te 4 milyon 200 bin TL "borç" verdiği, oğlu Selim İmamoğlu'na ise 2023 ve 2024'te toplamda 8 milyon lirayı aşkın bir para transfer ettiği mahkeme tutanaklarına girdi. Akıllara "İmamoğlu suç gelirlerini babası ve oğlu üzeriden mi aklıyor?" sorusu geldi.

"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifadeye çekilecek

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecek.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU'nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na giden milyonlar dosyaya girdi (Takvim.com.tr)Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na giden milyonlar dosyaya girdi (Takvim.com.tr)


HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU'NA GİDEN MİLYONLAR

Öte yandan Ekrem İmamoğlu babası Hasan İmamoğlu'na 2 Nisan 2025'te 4 milyon 200 bin TL para gönderdiği görüldü.

Oğlu Selim İmamoğlu'na ise 2023'te toplam 7.370.035 TL 2024'te de 1.047.579 TL para transfer ettiği saptandı.



İMAMOĞLU BABASI VE OĞLU ÜZERİNDEN KARA PARA MI AKLADI?

Dosya giren milyonluk para transferi "İmamoğlu suç gelirlerini babası ve oğlu üzerinden mi aklıyor?" sorusunu sordurdu.
