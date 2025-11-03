PODCAST CANLI YAYIN

Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme: ‘Kaygan zemin’ iddiası asılsız çıktı!

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün 6. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kriminal raporda, sanatçının düştüğü odadaki parkelerde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme: ‘Kaygan zemin’ iddiası asılsız çıktı!

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı

Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişmeGüllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme

Olayın ardından başlatılan inceleme kapsamında, Güllü'nün düştüğü odadaki zeminde "Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü" yönündeki iddialar araştırıldı. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede, parkelerde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadı.

Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişmeGüllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme

ZEMİNDE ARAP SABUNU BULUNMADI

Raporda, "zeminde Arap sabunu, bebek yağı veya benzeri kayganlaştırıcı bir madde bulunmadığı" tespitine yer verildi.

Ayrıca, olayın aydınlatılması için evin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinin analizinin yapılmak üzere TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ GİZEMİNİ KORUYOR

Güllü'nün çalıştığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aydın, yanında iki şahitle birlikte adliyeye gittiğini belirterek, "Şahitler Tuğyan'ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler" ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, "Annemi öldürmek için bir katil bulur musun" şeklinde yazılı bir notun bulunduğunu, bu notu da savcılığa teslim ettiklerini dile getirdi. Soruşturmanın, yeni iddialar doğrultusunda genişletildiği öğrenildi.

Güllünün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den günler sonra dikkat çeken paylaşım!Güllünün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den günler sonra dikkat çeken paylaşım!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
D&R
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...