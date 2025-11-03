Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme: ‘Kaygan zemin’ iddiası asılsız çıktı!

Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme

ZEMİNDE ARAP SABUNU BULUNMADI

Raporda, "zeminde Arap sabunu, bebek yağı veya benzeri kayganlaştırıcı bir madde bulunmadığı" tespitine yer verildi.

Ayrıca, olayın aydınlatılması için evin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinin analizinin yapılmak üzere TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ GİZEMİNİ KORUYOR

Güllü'nün çalıştığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aydın, yanında iki şahitle birlikte adliyeye gittiğini belirterek, "Şahitler Tuğyan'ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler" ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, "Annemi öldürmek için bir katil bulur musun" şeklinde yazılı bir notun bulunduğunu, bu notu da savcılığa teslim ettiklerini dile getirdi. Soruşturmanın, yeni iddialar doğrultusunda genişletildiği öğrenildi.