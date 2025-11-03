Güllü soruşturmasında dikkat çeken gelişme: ‘Kaygan zemin’ iddiası asılsız çıktı!

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
Olayın ardından başlatılan inceleme kapsamında, Güllü'nün düştüğü odadaki zeminde "Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü" yönündeki iddialar araştırıldı. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede, parkelerde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadı.
ZEMİNDE ARAP SABUNU BULUNMADI
Raporda, "zeminde Arap sabunu, bebek yağı veya benzeri kayganlaştırıcı bir madde bulunmadığı" tespitine yer verildi.
Ayrıca, olayın aydınlatılması için evin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinin analizinin yapılmak üzere TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ GİZEMİNİ KORUYOR
Güllü'nün çalıştığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aydın, yanında iki şahitle birlikte adliyeye gittiğini belirterek, "Şahitler Tuğyan'ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler" ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, "Annemi öldürmek için bir katil bulur musun" şeklinde yazılı bir notun bulunduğunu, bu notu da savcılığa teslim ettiklerini dile getirdi. Soruşturmanın, yeni iddialar doğrultusunda genişletildiği öğrenildi.