Sanal bahisle mücadele planı devrede

"Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadelenin, kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımakta olduğu vurgulandı.



SINIR ÖTESİ BOYUT

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda hazırlanan genelgede, yasa dışı kumarın kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçların bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırdığı ifade edildi. Mücadele için hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte işbirlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlara yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.