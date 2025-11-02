PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın göz bebeği İstanbul

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışında konuştu: Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapılan "İstanbul'un Nefesi, Milletin Bahçesi" temalı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında önemli mesajlar verdi:

Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, tarihi yapılar yapıyoruz. İstanbul'umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmezlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler şunu herkes bilsin; İstanbul bizim göz bebeğimizdir.

İstanbul'da bir daha fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değiliz. Tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber ettik. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz.

Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar.

DEM Parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni söz verilen tarihte hizmete açtıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her yer beton olacak, oteller yapılacak dediler. Biz milletin olanı millete verdik" dedi.

Başkan Erdoğan, açılışta vatandaşlarla da sohbet etti.

