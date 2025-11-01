PODCAST CANLI YAYIN

31 ilde FETÖ'ye operasyon: 50 tutuklama!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşım yaptı.

Buna göre; il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

31 ilde FETÖ operasyonu

Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

50 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 50'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

