PODCAST CANLI YAYIN

“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta’nın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik provokatif sözleri gerginliğe yol açtı. Kurtulmuş’un salonu terk ettiği oturumun ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Yüce Meclis’e yapılan saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadeleriyle muhalefete tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta arasında yaşanan gerginlik, Genel Kurul gündemine taşındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik sözler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirilirken, AK Parti yönetiminden de sert tepki geldi.

AAAA

MECLİS'TE İYİ PARTİ'DEN PROVOKASYON

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunu terk etti.

Komisyonda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

Kurtulmuş'un sunumunun ardından söz alan Usta, TBMM'nin 2026 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirdi.

Usta'nın, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözleri üzerine salonda tansiyon yükseldi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta'yı kullandığı ifadeler nedeniyle uyararak, "Numan Bey bizim başkanımız. Ben devlet adamlığından, millet sevdasından başka sevgi tanımıyorum Numan Bey'de. Bu ifade yanlış oldu, buraya yakışmadı" dedi.

"Bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Usta'nın sözlerine sert tepki gösterdi.

"Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum."

Kurtulmuş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."

Kurtulmuş'un sözlerinin ardından salonu terk etmesi üzerine, Komisyon Başkanı Muş görüşmelere ara verdi. Verilen arada İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı.

AAAA

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe görüşmeleri, yaşanan tartışmanın ardından devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlerinin ardından komisyonda tartışma yaşanmıştı.

Kurtulmuş'un, Usta'ya tepki göstererek salonu terk etmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş görüşmelere ara vermişti.

Aranın ardından Kurtulmuş, görüşmenin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonuna geldi.

Usta ise toplantı salonunda yer almadı. Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getiriyor.

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

"YÜCE MECLİS'E SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik ifadeler nedeniyle muhalefete sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama talebi! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
D&R
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
İdefix
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var! Görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti
CANLI ANLATIM | Grand Kartal yangınında mahkeme kararını açıkladı! Otel sahibi Halit Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis
"Bahisçi" hakemlerin cezası belli oldu! PFDK tek tek açıkladı: Zorbay Küçük hakkında ne karar çıktı?
İsrail’den Filistinli tutukluya istismar skandalı! İşkencecinin değil ifşa edenin peşine düştüler
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı