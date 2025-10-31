“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta arasında yaşanan gerginlik, Genel Kurul gündemine taşındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik sözler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirilirken, AK Parti yönetiminden de sert tepki geldi.

AA

MECLİS'TE İYİ PARTİ'DEN PROVOKASYON

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunu terk etti.

Komisyonda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

Kurtulmuş'un sunumunun ardından söz alan Usta, TBMM'nin 2026 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirdi.

Usta'nın, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözleri üzerine salonda tansiyon yükseldi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta'yı kullandığı ifadeler nedeniyle uyararak, "Numan Bey bizim başkanımız. Ben devlet adamlığından, millet sevdasından başka sevgi tanımıyorum Numan Bey'de. Bu ifade yanlış oldu, buraya yakışmadı" dedi.

"Bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Usta'nın sözlerine sert tepki gösterdi.

"Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum."

Kurtulmuş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."

Kurtulmuş'un sözlerinin ardından salonu terk etmesi üzerine, Komisyon Başkanı Muş görüşmelere ara verdi. Verilen arada İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı.