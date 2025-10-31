PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de su krizi: Bazı ilçelerde kesintiler 15 Kasım'a kadar uzatıldı

Altyapı sorunları nedeniyle çöp ve çukur belediyeciliğe mahkum olan İzmirliler şimdi de su kriziyle boğuşuyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kuraklık ve azalan su kaynaklarını gerekçe göstererek başlattığı planlı su kesintileri, 15 Kasım'a kadar uzatıldı.

CHP'li belediyelerde yaşanan su krizi büyüyerek devam ediyor.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Bazı ilçelerde çöp dağlarının oluştuğu İzmir'de vatandaşlar şimdi de su kriziyle boğuşuyor.

Su doldurma sırası (AA)


İzmir'de planlı su kesintileri Kasım ayında da devam edecek. Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.

İzmir'de bidon satışlarında artış var (AA)

KESİNTİLER UZATILDI

İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın 15 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

2 GÜNDE BİR SU YOK

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek. Bu ilçelere 2 günde bir, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

Çiğli'de su almak için çeşmede kuyruk oluşturan vatandaşlar (AA)

Son haftalardaki yağışlar ve planlı su kesintilerine rağmen İzmir'de barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

İZSU verilerine göre kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,77'ye düştü.

İzmirlileri susuzluğa mahkum eden CHP'li belediye kesinlere devam ederken vatandaş çözüm yolları arıyor. Su kesintilerine karşı önlem almak isteyenler su depolarına rağbet gösteriyor.

CHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmirde depolara rağbet arttı

