İzmir'de su krizi: Bazı ilçelerde kesintiler 15 Kasım'a kadar uzatıldı

CHP'li belediyelerde yaşanan su krizi büyüyerek devam ediyor.
ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
Bazı ilçelerde çöp dağlarının oluştuğu İzmir'de vatandaşlar şimdi de su kriziyle boğuşuyor.
İzmir'de planlı su kesintileri Kasım ayında da devam edecek. Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.
KESİNTİLER UZATILDI
İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın 15 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
2 GÜNDE BİR SU YOK
Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek. Bu ilçelere 2 günde bir, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.