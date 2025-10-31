İzmir'de su krizi: Bazı ilçelerde kesintiler 15 Kasım'a kadar uzatıldı

CHP'li belediyelerde yaşanan su krizi büyüyerek devam ediyor. ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU



Bazı ilçelerde çöp dağlarının oluştuğu İzmir'de vatandaşlar şimdi de su kriziyle boğuşuyor.

Su doldurma sırası (AA)





İzmir'de planlı su kesintileri Kasım ayında da devam edecek. Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.