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CHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmir'de depolara rağbet arttı

İzmirlileri susuzluğa mahkum eden CHP'li belediye kesinlere devam ederken vatandaş çözüm yolları arıyor. Su kesintilerine karşı önlem almak isteyenler su depolarına rağbet gösteriyor.

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CHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmir'de depolara rağbet arttı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yaptığı su kesintilerine karşı vatandaş çözüm yolları arıyor. İzmir'de, barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan su kesintilerine karşı önlem almak isteyenler su depolarına rağbet gösteriyor.

İzmir'de yağışların yetersizliği içme suyu barajlarının su seviyesini olumsuz etkiledi. Su kaynaklarında yaşanan azalmanın kritik eşiğe gelmesi nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) çeşitli önlemler almaya başladı.

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GECELERİ SULAR KESİK
Önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin ana su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilemesi nedeniyle ilçede, 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisinin uygulanmasına neden oldu.

Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)

Farklı ilçelerde de bazı mahallelerinde de yoğun su kullanımından kaynaklı su deposu seviyelerinde düşüş yaşanması nedeniyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte susuz kalmamak için tedbir almaya çalışan vatandaşlar, bu kapsamda suyu sağlıklı koşullarda muhafaza edecek ev tipi depolara yöneldi.

TALEBE YETİŞMEK İÇİN ÜRETİMİ ARTIRDILAR
Su depolarına artan talep, depo üreten fabrikalarda üretimi artırdı.

Menderes ilçesinde 1 tondan 200 tona kadar su deposu yapılan bir fabrikada, talebi karşılamak için çift vardiya üretime geçti.

Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)

Fabrikanın sahibi Mustafa Beşer, AA muhabirine, sektördeki hareketliliğin son iki ayda arttığını söyledi.

Siparişlere yetişmek için günde iki vardiyalı çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Beşer, şöyle konuştu:

"Sektör olarak yaz aylarımız normalde hareketli geçer ama bu sene bu kurak süreçten dolayı sektörde farklı bir hareketlilik var. Ev tipi tanklardan, 1000 litreden başlayarak büyük tonajlı 200 tona kadar tanklar üretmekteyiz. Ev tipi tanklarda aylık 1000 civarında bir üretimimiz varken son 2 aylık süreçte yüzde 100'e yakın bir üretim artışı gerçekleşti. Sektördeki arkadaşlarımız talebe yetişemiyor. Susuzluk korkusuyla vatandaşlarımız evinde olan su deposunu büyütmeye çalışıyor, olmayan da yenisini almaya çalışıyor."

Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)

Beşer, çevre illerden de siparişlerin geldiğini aktararak, "Çeşme, Menderes'te Özdere, Gümüldür mahalleleri, Aydın'a geçersek Kuşadası, Muğla'nın Bodrum, Marmaris tarafında müthiş bir yoğunluk var. İzmir'deki artışımızın yanı sıra sahil kesimlerinde iki misli bir talep oluyor. Onlara yetişilmeye çalışılıyor. Bu süreçte imalatı ne kadar yükseltmeye çalışsak da bir şekilde bir yere kadar cevap verebiliyoruz." dedi.

Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)

Çeşme ilçesinde su deposu satışı yapan Alpay Bayır da yazlıkçılar ve butik otellerden gelen talebi karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)

Fabrikadan temin edilen su depolarının kısa sürede tükendiğine dikkati çeken Bayır, "Şu anda bizde su deposu yoka düştü. Önümüzdeki 10 gün içerisinde gelecek malları bile müşterilere sattık. Gün yazdık. Bir aksilik olmazsa o günlerde teslim edeceğiz. Herkes bir şekilde su sorunu yaşamamak için tedbir almaya çalışıyor. Yoğunluğun Ağustos ayında normale döneceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)

Çeşme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Yurt da evinin bahçesine 10 yıl önce su deposu kurdurduğunu, bu yılki su kesintileri nedeniyle 2 bin litrelik yeni bir depo daha yaptırdığını söyledi.

Yurt, "Su kesintilerinden mağdur olmamak için taktırdık. Depoları otomatik sisteme bağladım. Su kesildiği zaman direkt depo devreye giriyor. Su geldiği zaman da devre dışı kalıyor. Herkes susuz kalmamak için önlem alıyor. Su deposu bağlatmak zorunda kalıyorlar." dedi.

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