CHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmir'de depolara rağbet arttı

GECELERİ SULAR KESİK Önemli turizm merkezlerinden Çeşme 'nin ana su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilemesi nedeniyle ilçede, 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisinin uygulanmasına neden oldu.

Menderes ilçesinde 1 tondan 200 tona kadar su deposu yapılan bir fabrikada, talebi karşılamak için çift vardiya üretime geçti.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte susuz kalmamak için tedbir almaya çalışan vatandaşlar, bu kapsamda suyu sağlıklı koşullarda muhafaza edecek ev tipi depolara yöneldi.

Farklı ilçelerde de bazı mahallelerinde de yoğun su kullanımından kaynaklı su deposu seviyelerinde düşüş yaşanması nedeniyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor.

Su kesintileri İzmirlileri su deposu almaya yöneltti. (AA)

Fabrikanın sahibi Mustafa Beşer, AA muhabirine, sektördeki hareketliliğin son iki ayda arttığını söyledi.

Siparişlere yetişmek için günde iki vardiyalı çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Beşer, şöyle konuştu:

"Sektör olarak yaz aylarımız normalde hareketli geçer ama bu sene bu kurak süreçten dolayı sektörde farklı bir hareketlilik var. Ev tipi tanklardan, 1000 litreden başlayarak büyük tonajlı 200 tona kadar tanklar üretmekteyiz. Ev tipi tanklarda aylık 1000 civarında bir üretimimiz varken son 2 aylık süreçte yüzde 100'e yakın bir üretim artışı gerçekleşti. Sektördeki arkadaşlarımız talebe yetişemiyor. Susuzluk korkusuyla vatandaşlarımız evinde olan su deposunu büyütmeye çalışıyor, olmayan da yenisini almaya çalışıyor."