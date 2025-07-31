CHP yönetiminin susuzluğa mahkum ettiği İzmir'de depolara rağbet arttı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yaptığı su kesintilerine karşı vatandaş çözüm yolları arıyor. İzmir'de, barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan su kesintilerine karşı önlem almak isteyenler su depolarına rağbet gösteriyor.
İzmir'de yağışların yetersizliği içme suyu barajlarının su seviyesini olumsuz etkiledi. Su kaynaklarında yaşanan azalmanın kritik eşiğe gelmesi nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) çeşitli önlemler almaya başladı.
GECELERİ SULAR KESİK
Önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin ana su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilemesi nedeniyle ilçede, 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisinin uygulanmasına neden oldu.
Farklı ilçelerde de bazı mahallelerinde de yoğun su kullanımından kaynaklı su deposu seviyelerinde düşüş yaşanması nedeniyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor.
Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte susuz kalmamak için tedbir almaya çalışan vatandaşlar, bu kapsamda suyu sağlıklı koşullarda muhafaza edecek ev tipi depolara yöneldi.
TALEBE YETİŞMEK İÇİN ÜRETİMİ ARTIRDILAR
Su depolarına artan talep, depo üreten fabrikalarda üretimi artırdı.
Menderes ilçesinde 1 tondan 200 tona kadar su deposu yapılan bir fabrikada, talebi karşılamak için çift vardiya üretime geçti.
Fabrikanın sahibi Mustafa Beşer, AA muhabirine, sektördeki hareketliliğin son iki ayda arttığını söyledi.
Siparişlere yetişmek için günde iki vardiyalı çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Beşer, şöyle konuştu:
"Sektör olarak yaz aylarımız normalde hareketli geçer ama bu sene bu kurak süreçten dolayı sektörde farklı bir hareketlilik var. Ev tipi tanklardan, 1000 litreden başlayarak büyük tonajlı 200 tona kadar tanklar üretmekteyiz. Ev tipi tanklarda aylık 1000 civarında bir üretimimiz varken son 2 aylık süreçte yüzde 100'e yakın bir üretim artışı gerçekleşti. Sektördeki arkadaşlarımız talebe yetişemiyor. Susuzluk korkusuyla vatandaşlarımız evinde olan su deposunu büyütmeye çalışıyor, olmayan da yenisini almaya çalışıyor."