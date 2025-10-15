PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme... Özel kalem çalışanına daire iddiası

CHP’li Antalya belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Muhittin Böcek’in daire aldığı iddia edilen özel kalemi de var...

Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme... Özel kalem çalışanına daire iddiası

Antalya dün güne operasyonla uyandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böcek'in amcasının oğlu E.B., mimar M.A.C.D., Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın eski başkanı Emrullah Tayfun Ç., Serkan Ç., Özel kalem müdürlüğü çalışanı Melek K. ve mimar Özlem Yıldız K. gözaltına alındı.

RÜŞVET PARASIYLA EV
Tutuklu Muhittin Böcek'in belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ya rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü. Özlem Yıldız K.'nın ise Temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nın eşi olduğu öğrenildi. İddialara göre, Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitlerin Özlem Yıldız K.'ya yönlendirildiği öğrenildi.


Gözaltına alınan zanlılar arasında Böcek'in akrabaları da var...

