Numan Kurtulmuş: Komisyon tarihi bir görev üstlendi

Numan Kurtulmuş: Komisyon tarihi bir görev üstlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16’ncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, çalışmaların Türk demokrasisi açısından örnek teşkil ettiğini vurguladı. Kurtulmuş, tüm kararların ittifakla alındığını ifade ederken, İmralı’dan gelen son açıklamayla sürecin yeni bir safhaya geçtiğini ve artık nihai rapor aşamasına girildiğini söyledi.

