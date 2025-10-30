Katiller gittikleri yerlerden kovuluyor

Çekya, Gazze Şeridi ve Lübnan saldırılarında katıldığı belirtilen bir İsrailli askeri, hakkında Fransa tarafından çıkarılan yakalama emri gerekçesiyle Prag'taki Vaclav Havel Uluslararası Havalimanı'nda saatlerce alıkoyduktan sonra sınır dışı etti. İnsan hakları örgütleri, İsrail askerlerinin paylaştıkları video ve fotoğrafları delil olarak kullanarak, savaş suçları gerekçesiyle yasal girişimlerde bulunuyor. Gazze Şeridi'nde yüzlerce İsrailli asker sivil katliamı, yıkım ve işkence görüntüleriyle övündükleri paylaşımlar yaptı