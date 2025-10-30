Gebze'de 7 katlı bina göz göre göre çöktü!

Kocaeli Gebze'deki Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan, üstünde de dubleks 3 daire olan 7 katlı bina dün sabah 7.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. 2 ve 3'üncü kattaki dublekste kiracı olarak yaşayan kombi ustası Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ile çocukları Muhammet Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir (18) enkaz altında kaldı. Diğer dairede oturanların olay anında binada olmadığı belirlendi. Anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da başka bir odada olduğu belirlendi. Yıkılan binanın yakınlarındaki 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.



DEPREM ETKİLEDİ

627 kişilik ekiple birlikte arama kurtarma çalışması yapıldı. Uzun uğraşların ardından Dilara Bilir sağ şekilde kurtarıldı. Ancak Muhammet Emir ve Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir için de çalışmaların sürdüğü açıklandı. Geçtiğimiz pazartesi gecesi yaşanan Balıkesir Sındırgı merkezli depremde hasar gördüğü iddia edilen binanın 13 yıl önce yapıldığı öğrenildi.

BÖYLE SİNYAL VERMİŞ

Binanın bir gün önce çekilen fotoğraflarında binanın zemininde kaymalar olduğu ortaya çıktı. Ayrıca binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı anlaşıldı.