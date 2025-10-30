İBB'de casusluk soruşturmasının kilit halkası " İstanbul Senin " uygulaması. 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldı. "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.





5 GÖZALTI



"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırılmasına ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; "İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkwebde" satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir" bilgilendirmesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen, İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ulaş Yılmaz ve 2 şüpheli daha olmak üzere toplam 5 kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' dan gözaltına alınmıştı.

4 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada toplam 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık 4 şüpheli hakkında tutuklama, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasını talep etti.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.



VERİLERİ ALMANYA VE ABD'YE SIZDIRDILAR



Peki, İstanbullunun mahrem bilgileri İBB eliyle hangi ülkelere gönderildi?



İsrail menşeili bir veri tabanı kullanan "İstanbul Senin" uygulaması içerisine işlenen 4.7 milyon İstanbullunun verileri konum bilgileriyle eşleştirilerek Almanya ve ABD'ye gönderildiği saptandı.



11 milyondan fazla vatandaşa ait seçim sandık verilerinin yüklendiği İBB Hanem uygulamasında da vatandaşların sandık verilerinin konum bilgileriyle eşleştirildiği ortaya çıktı.