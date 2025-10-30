PODCAST CANLI YAYIN

Bilirkişi heyeti yıkılan binada inceleme yaptı! Enkazdan çıkan notlar yürekleri yaktı: "İyi ki doğdun ortancamız"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği çöken binanın enkazında cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti inceleme yapıyor. Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bilirkişi heyeti yıkılan binada inceleme yaptı! Enkazdan çıkan notlar yürekleri yaktı: "İyi ki doğdun ortancamız"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği çöken binanın enkazında cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti inceleme yapıyor.

Heyet inceleme yaptı. (İHA)Heyet inceleme yaptı. (İHA)

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerindeki Arslan Apartmanı, dün sabah saat 07.00 sıralarında çökmüştü. Alt katında eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama-kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan incelemelerde binada sadece 5 kişilik Bilir ailesinin bulunduğu tespit edilmişti.

Enkazdan çıkan ʺiyi ki doğdun ortancamızʺ notu (İHA)Enkazdan çıkan ʺiyi ki doğdun ortancamızʺ notu (İHA)

AİLEDEN YALNIZCA DİLARA KURTULDU

600'ün üzerinde ekibin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu dün gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Enkazdan çıkan fotoğraf (İHA)Enkazdan çıkan fotoğraf (İHA)

Ailenin büyük kızı Dilara (18) enkazdan sağ olarak çıkartılırken, arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) de cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı. Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

Yıkılan bina sabah saatlerinde görüntülendi. (İHA)Yıkılan bina sabah saatlerinde görüntülendi. (İHA)


İŞÇİLER TEMİZLİK YAPTI

Bu sabah bölgede ekiplerin bina çevresindeki çalışmaları yeniden başlarken, temizlik işçileri tozla kaplanan yolları ıslatarak temizlik yaptı.

Heyet inceleme yaptı. (İHA)Heyet inceleme yaptı. (İHA)

Ardından cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti, çökmenin nedenini belirlemek üzere alanda incelemelerine başladı.

Gebzede bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!Gebzede bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Türk Telekom
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak?
İdefix
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
CHP'li İBB'deki vurguncuların sığınağı İngiltere! Merthan Açıl 50 milyona ev aldı
Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
İstanbul'da pastırma yazı etkisi: 10 günlük yağışsız periyot başlıyor! Bahar havasıyla birlikte sıcaklık 20 dereceye çıkacak
Bağ-Kur'luya hesaplı emeklilik! Kimler yararlanıyor?
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle