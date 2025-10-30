Bilirkişi heyeti yıkılan binada inceleme yaptı! Enkazdan çıkan notlar yürekleri yaktı: "İyi ki doğdun ortancamız"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği çöken binanın enkazında cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti inceleme yapıyor.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerindeki Arslan Apartmanı, dün sabah saat 07.00 sıralarında çökmüştü. Alt katında eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama-kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan incelemelerde binada sadece 5 kişilik Bilir ailesinin bulunduğu tespit edilmişti.
AİLEDEN YALNIZCA DİLARA KURTULDU
600'ün üzerinde ekibin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu dün gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.