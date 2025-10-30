Bilirkişi heyeti yıkılan binada inceleme yaptı! Enkazdan çıkan notlar yürekleri yaktı: "İyi ki doğdun ortancamız"

Heyet inceleme yaptı. (İHA)



Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerindeki Arslan Apartmanı, dün sabah saat 07.00 sıralarında çökmüştü. Alt katında eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama-kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan incelemelerde binada sadece 5 kişilik Bilir ailesinin bulunduğu tespit edilmişti.