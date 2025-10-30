Aziz İhsan Aktaş'a düşük bedelli hastane satıldı!

Anamuhalefet partisi CHP'nin adı yolsuzluk, casusluk ve rüşvet skandalında yer aldı. Bunlar arasında CHP'li Beşiktaş Belediyesi de vardı. Eski Başkan Rıza Akpolat, iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklandı. Soruşturmayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Vurgunun ortasında bu kez Özel Etiler Hastanesi vardı.



Buna göre Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeki 651 milyon lira değere sahip Özel Etiler Hastanesi hakkında sahte değerlendirme raporu hazırlandı. Aktaş'a 470 milyon liraya satıldı. Hastanenin, 26 Temmuz 2024'te Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi. Açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı. Satışı şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti. Hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi. Ayrıca Beltaş tarafından düzenlenen ve hastanenin değerini 323 milyon TL olarak gösteren değerleme raporunun sahte olduğu ortaya çıktı.



HAKKEDİŞ ÖDEMESİ İÇİN HASTANE SATTILAR

Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beltaş'a ödediği 470 milyon TL'nin 70 milyon lirası Beltaş uhdesinde kalırken, geri kalan 400 milyon TL ise Beşiktaş Belediyesi'nin kasasına girdi. Belediye ise daha sonra 400 milyon TL'yi, ihalelerden alamadığı hakkediş ödemelerini yatırmak üzere Aktaş'a ödedi.



İddianamede Akpolat hakkında dikkat çekici iddialar yer aldı. Özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın itirafına göre Akpolat'ın ikinci evliliğindeki 327 bin dolarlık (Yaklaşık 14 milyon TL) düğün harcaması, belediye işleri ve ihaleleri verilen bir iş insanı tarafından karşılandı.