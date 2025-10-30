PODCAST CANLI YAYIN

Aziz İhsan Aktaş'a düşük bedelli hastane satıldı!

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı Rıza Akpolat, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandı. Belediyeyle ilgili bir skandal daha patladı. Sahte raporla hastaneyi satıp 200 milyon TL’lik vurgun yapıldığı anlaşıldı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Aziz İhsan Aktaş'a düşük bedelli hastane satıldı!

Anamuhalefet partisi CHP'nin adı yolsuzluk, casusluk ve rüşvet skandalında yer aldı. Bunlar arasında CHP'li Beşiktaş Belediyesi de vardı. Eski Başkan Rıza Akpolat, iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklandı. Soruşturmayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Vurgunun ortasında bu kez Özel Etiler Hastanesi vardı.

Buna göre Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeki 651 milyon lira değere sahip Özel Etiler Hastanesi hakkında sahte değerlendirme raporu hazırlandı. Aktaş'a 470 milyon liraya satıldı. Hastanenin, 26 Temmuz 2024'te Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değeri 323 milyon 544 bin TL olarak gösterildi. Açık artırmada ise hastane bu rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilmek amacıyla 470 milyon 760 bin TL karşılığında Aktaş'a ait Elif LPG isimli şirkete satıldı. Satışı şüpheli bularak inceleme başlatan Savcılık, hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin TL olduğunu tespit etti. Hastanenin gerçek değerinden 180 milyon TL daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı belirlendi. Ayrıca Beltaş tarafından düzenlenen ve hastanenin değerini 323 milyon TL olarak gösteren değerleme raporunun sahte olduğu ortaya çıktı.


HAKKEDİŞ ÖDEMESİ İÇİN HASTANE SATTILAR
Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beltaş'a ödediği 470 milyon TL'nin 70 milyon lirası Beltaş uhdesinde kalırken, geri kalan 400 milyon TL ise Beşiktaş Belediyesi'nin kasasına girdi. Belediye ise daha sonra 400 milyon TL'yi, ihalelerden alamadığı hakkediş ödemelerini yatırmak üzere Aktaş'a ödedi.

İddianamede Akpolat hakkında dikkat çekici iddialar yer aldı. Özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın itirafına göre Akpolat'ın ikinci evliliğindeki 327 bin dolarlık (Yaklaşık 14 milyon TL) düğün harcaması, belediye işleri ve ihaleleri verilen bir iş insanı tarafından karşılandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | 19 saatin ardından baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
İdefix
Beyoğlu'nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor