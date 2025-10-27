PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet çarkı! Savcılık tüm belgeleri istedi

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in belediyenin aşevi üzerinden Beşiktaş'taki 4 ayrı projeden 12 milyon dolar (504 milyon lira) ve 85 milyon lira rüşvet alındığını ifşa etti. Soruşturma kapsamında CHP'li eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın belediye imkanlarını kullanarak temin ettiği milyonlarca lira rüşvetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aşevinin bütün resmî belgeleri, harcama listelerini ve giren, çıkan faturalarını incelemek üzere istediği öğrenildi.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın belediye imkanlarını kullanarak temin ettiği milyonlarca lira rüşveti, belediyeye ait aşevi üzerinden topladığı ortaya çıktı.

Yardımcısı Ozan İş'in verdiği bilgilere göre aşevi üzerinden Beşiktaş'taki 4 ayrı projeden 12 milyon dolar (504 milyon lira) ve 85 milyon lira rüşvet alındı.

Rıza Akpolat (AA)Rıza Akpolat (AA)

YEMEK YOK, RÜŞVET VAR

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesine yansıyan bilgilere göre, tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, rüşvet paralarının toplanması sürecinde paravan olarak kullanılan aşevine ilişkin şunları söyledi: "Beşiktaş Belediyesi'nin aşevi vardır. Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayri resmi bağışlar yapılır. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir."

Aşevi (Ekran görüntüsü)Aşevi (Ekran görüntüsü)

RESTORAN ÜZERİNDEN AKLANIYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre, bu firmalardan veya kişilerden para toplandığını, bir kısım paranın resmi geri kalanının ise gayri resmi alındığını aktaran Akçadağ, "Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen bu işin başındadır. Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" diye konuştu.

Aşevi (Takvim.com.tr)Aşevi (Takvim.com.tr)

SAVCILIK AŞEVİ BELGELERİNİ İSTEDİ

Soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları ve yapılan tespitler üzerine soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beşiktaş Belediyesi'nden aşevinin bütün resmî belgeleri, harcama listelerini ve giren, çıkan faturalarını incelemek üzere istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?

