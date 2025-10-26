Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu

SOSYAL MEDYA OPERASYONU
Dosyaya giren yeni yazışmalarda Chris McGrath adlı kişinin, "Çalışanların sosyal medyasındaki kilit toplulukları ve tehdit oluşturan grupları hedeflememiz gerekecek. Bununla ilgili planı yazıya dökeceğim," dediği belirlendi.
Mesajlarda hedefin "belirli grupları etkilemek mi yoksa arama sonuçlarını yönetmek mi olduğu" tartışıldı.
Yazışmalarda kimlerin paylaşım yaptığı, olumlu ya da olumsuz içerik ürettiği gibi bilgilerin analiz edilerek hedef kitleye yönelik dijital davranış haritaları çıkarıldığı görüldü.
"MAMİM" HATTI VE SEHER ALAÇAM'IN ROLÜ
Soruşturma dosyasına göre, Hüseyin Gün ifadesinde Seher Erçili Alaçam'ı "manevi annesi" olarak tanımladı.
2019 seçim sürecinde Alaçam aracılığıyla Necati Özkan ve dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu ile temas kurduğunu belirtti.
Seçimlerin iptal edilmesinin ardından yapılan ikinci seçim döneminde Alaçam'ın yönlendirmesiyle Gün, Etiler'deki ofisinde Necati Özkan ile görüştü.
Bu görüşmede, sosyal medya analizleri, dijital veri takibi ve seçmen eğilimlerine ilişkin istihbarat niteliğinde raporlar hazırlanması kararlaştırıldı.
"ANNE" VURGUSU VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ
Gün'ün dijital materyallerinde yer alan 26 Ağustos 2019 tarihli WhatsApp yazışmalarında, Aaron Barr'a gönderdiği bir fotoğrafın açıklamasında,
"Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" ifadeleri yer aldı.
Savcılık, fotoğraftaki kadının Seher Erçili Alaçam, diğer kişilerin ise Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu olduğunu tespit etti.
Gün, bu görüşmenin Alaçam'ın organizasyonuyla İmamoğlu'nun makamında gerçekleştiğini, kendisinin "Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim" sözünü duyduğunu ifade etti.
Yaklaşık 10 dakika süren görüşmeden sonra Gün, "İmamoğlu'nun seçim sürecindeki dijital desteklerden haberdar olduğunu anladım," dedi.
Savcılık, Gün'ün bu beyanının önceki ifadeleriyle çeliştiğine dikkat çekti.
MAMİM YAZIŞMALARI VE YÖNLENDİRMELER
2019 yılına ait WhatsApp konuşmalarında Alaçam'ın kullanıcı adının Mamim olduğu belirlendi.
Yazışmalarda Alaçam'ın, "Nebil Z. ile görüştüm", "Hemen Necati'yi ara dedi", "Neco Fatih Altaylı'nın programına çıktı" ve "Boğaz içi ön görüşüm için Necoya gönder" gibi mesajları yer aldı.
Gün ise "Şimdi bunları atmam doğru olmaz", "Evvela kendi işlerimizi yola sokalım" ve "Bir içeri girelim, sonrası kolay mamim" şeklinde yanıtlar verdi.
Savcılık, bu mesajların içeriğiyle ilgili soruya Gün'ün,
"Manevi annem Seher Alaçam'ın Sarıyer'deki villasına komşusuyla açılan haksız işgal davasına dair mesajlardır," açıklamasını yaptığını, ancak beyanın dosya kapsamıyla çeliştiğini kaydetti.
WASHINGTON YAZIŞMASI VE YABANCI TEMASLAR
Dosyada, Hüseyin Gün ile Alaçam arasında geçen bir mesajda Gün'ün, "9 Haziran'da Washington'da önde gelen savunma sanayi firması bizim firmayı satın almak için Aaron'u davet etti, tüm masraflarını ödüyorlar. Sadece 'gel bizi gör ve bize sat' diyorlar. İyi şeyler oluyor mamim," ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Bu görüşmenin ABD merkezli PiiQ Media adlı dijital analiz şirketinin satışıyla ilgili olduğu anlaşıldı.
Gün, "Bu şirketi 2022 sonlarına doğru sattık diye hatırlıyorum," dedi.
Savcılık, bu yazışmayı "yabancı savunma sanayi çevreleriyle ticari temas" kapsamında özel incelemeye aldı.
İBB'DE SUNUM VE "ÖZEL KALEM" YAZIŞMASI
Soruşturma kayıtlarında, Aaron Barr'ın 2 Eylül 2019 tarihli mesajında "Necati Bey, gelecek hafta etkili bir demo yapabilmemiz için aşağıdaki soruların yanıtlarını bilmemiz gerekiyor" dediği görüldü.
Mesajda "İBB'nin hangi alanlarıyla ilgileniyorsunuz, eğitim, mülteci meselesi, ulaşım mı?" ifadeleri yer aldı. Gün, bu mesajın "İBB sosyal yardım hizmetlerine dair planlanan sunumla" ilgili olduğunu söyledi. Ancak savcılık, yazışmada geçen "CoS (Chief of Staff)" yani "Özel Kalem Müdürü" ifadesi nedeniyle konunun sadece teknik bir sunumdan ibaret olmadığını değerlendirdi.
"İSTİHBARAT AĞI" VE FETÖ HATTI
2020 yılına ait yazışmalarda Barr'ın Gün'e, "İstihbarat ağını kullan, David Cohen ve NYPD eski başkan yardımcısına ulaş," mesajını gönderdiği görüldü. Gün, bu ağı "ticari faaliyet amaçlı" kullandığını savundu.Yazışmalarda ABD istihbarat çevresinden Bill Studeman ve Rich Haver gibi isimler de geçti.
Ayrıca dosyada dikkat çeken bir diğer isim Aytaç Ocaklı oldu. Savcılık kayıtlarında Gün ile Ocaklı arasında 2011 yılına ait telefon ve yüz yüze görüşme trafiği tespit edildi. Gün, bu temasın "maden yatırımıyla ilgili" olduğunu savundu. Ancak güvenlik kaynaklarına göre Aytaç Ocaklı, FETÖ bağlantılı eski savcı Zekeriya Öz'ü yurt dışına kaçıran ekiple temastaydı. Bu nedenle Gün–Ocaklı ilişkisi, örgütsel irtibat şüphesiyle ayrıca soruşturma kapsamına alındı.
DIŞ İSTİHBARAT REHBERİ VE "ESKİ DOSTLAR" AĞI
Savcılığın ön inceleme raporuna göre Gün'ün telefon rehberinde MI6, CIA, GCHQ gibi servislerde görev yapmış çok sayıda üst düzey ismin numarası bulundu.
Bu kişiler arasında:
Richard Moore, Mark John Spurgeon Allen, Jami Miscik, Joseph Charles French, Brian Scott, Lord Charles Guthrie, Jonathan Shaw ve Christopher Sturgess yer aldı.
Ayrıca "Eski dostlar ağı (isimlerden sadece birkaçı)" adlı belgede, Kraliyet mensubu Prens Michael of Kent, Sir Christopher Geidt, Sir Iain Lobban, Rick Ledgett, Phil Reilly, Lord Jonathan Evans, Lord Bernard Hogan-Howe, Guillaume Poupard ve Paddy McGuinness gibi isimlerin bulunduğu tespit edildi.
Gün, bu kişileri "iş bağlantısı çerçevesinde tanıdığını" ileri sürdü; ancak savcılık, rehber kayıtlarını "yabancı istihbarat servisleriyle dolaylı irtibat" delili olarak değerlendirdi.
CHEMI PERES, EHUD OLMERT VE MURAT ONGUN DETAYI
Soruşturma tutanaklarına göre Gün'ün rehberinde, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, yatırımcı Chemi Peres, Aytaç Ocaklı ve Murat Ongun gibi isimler yer aldı. Savcılık, Olmert ve Peres'le iletişim trafiği tespit ederken Gün bu temasları "ticari nitelikte" olarak savundu. Murat Ongun'un numarasını ise "seçim döneminde kaydetmiş olabilirim, görüşmedik" diyerek açıkladı.