Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu

SOSYAL MEDYA OPERASYONU

Dosyaya giren yeni yazışmalarda Chris McGrath adlı kişinin, "Çalışanların sosyal medyasındaki kilit toplulukları ve tehdit oluşturan grupları hedeflememiz gerekecek. Bununla ilgili planı yazıya dökeceğim," dediği belirlendi.

Mesajlarda hedefin "belirli grupları etkilemek mi yoksa arama sonuçlarını yönetmek mi olduğu" tartışıldı.

Yazışmalarda kimlerin paylaşım yaptığı, olumlu ya da olumsuz içerik ürettiği gibi bilgilerin analiz edilerek hedef kitleye yönelik dijital davranış haritaları çıkarıldığı görüldü.

"MAMİM" HATTI VE SEHER ALAÇAM'IN ROLÜ

Soruşturma dosyasına göre, Hüseyin Gün ifadesinde Seher Erçili Alaçam'ı "manevi annesi" olarak tanımladı.

2019 seçim sürecinde Alaçam aracılığıyla Necati Özkan ve dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu ile temas kurduğunu belirtti.

Seçimlerin iptal edilmesinin ardından yapılan ikinci seçim döneminde Alaçam'ın yönlendirmesiyle Gün, Etiler'deki ofisinde Necati Özkan ile görüştü.

Bu görüşmede, sosyal medya analizleri, dijital veri takibi ve seçmen eğilimlerine ilişkin istihbarat niteliğinde raporlar hazırlanması kararlaştırıldı.

"ANNE" VURGUSU VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Gün'ün dijital materyallerinde yer alan 26 Ağustos 2019 tarihli WhatsApp yazışmalarında, Aaron Barr'a gönderdiği bir fotoğrafın açıklamasında,

"Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" ifadeleri yer aldı.

Savcılık, fotoğraftaki kadının Seher Erçili Alaçam, diğer kişilerin ise Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu olduğunu tespit etti.

Gün, bu görüşmenin Alaçam'ın organizasyonuyla İmamoğlu'nun makamında gerçekleştiğini, kendisinin "Kampanya sürecindeki yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim" sözünü duyduğunu ifade etti.

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmeden sonra Gün, "İmamoğlu'nun seçim sürecindeki dijital desteklerden haberdar olduğunu anladım," dedi.

Savcılık, Gün'ün bu beyanının önceki ifadeleriyle çeliştiğine dikkat çekti.

MAMİM YAZIŞMALARI VE YÖNLENDİRMELER

2019 yılına ait WhatsApp konuşmalarında Alaçam'ın kullanıcı adının Mamim olduğu belirlendi.

Yazışmalarda Alaçam'ın, "Nebil Z. ile görüştüm", "Hemen Necati'yi ara dedi", "Neco Fatih Altaylı'nın programına çıktı" ve "Boğaz içi ön görüşüm için Necoya gönder" gibi mesajları yer aldı.

Gün ise "Şimdi bunları atmam doğru olmaz", "Evvela kendi işlerimizi yola sokalım" ve "Bir içeri girelim, sonrası kolay mamim" şeklinde yanıtlar verdi.

Savcılık, bu mesajların içeriğiyle ilgili soruya Gün'ün,

"Manevi annem Seher Alaçam'ın Sarıyer'deki villasına komşusuyla açılan haksız işgal davasına dair mesajlardır," açıklamasını yaptığını, ancak beyanın dosya kapsamıyla çeliştiğini kaydetti.

WASHINGTON YAZIŞMASI VE YABANCI TEMASLAR

Dosyada, Hüseyin Gün ile Alaçam arasında geçen bir mesajda Gün'ün, "9 Haziran'da Washington'da önde gelen savunma sanayi firması bizim firmayı satın almak için Aaron'u davet etti, tüm masraflarını ödüyorlar. Sadece 'gel bizi gör ve bize sat' diyorlar. İyi şeyler oluyor mamim," ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Bu görüşmenin ABD merkezli PiiQ Media adlı dijital analiz şirketinin satışıyla ilgili olduğu anlaşıldı.

Gün, "Bu şirketi 2022 sonlarına doğru sattık diye hatırlıyorum," dedi.

Savcılık, bu yazışmayı "yabancı savunma sanayi çevreleriyle ticari temas" kapsamında özel incelemeye aldı.