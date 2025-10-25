"Gazze için laf değil icraat zamanı"

Başkan Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere Gazze konusunda da konuştu:



Gazze yeniden ayağa kalkacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada Gazze'ye yardımların kesintisiz erişimi çok önemli. Yardımlarımızı Mısır'a sevk etmeye asla ara vermedik, vermeyiz. Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın bölgeye ulaştırdığı yardımları tırlarla Gazze'ye gönderiyoruz. Artık laf değil, icraat zamanı. Yaptırımlarla silah satışlarının durdurulmasıyla İsrail, verdiği sözü tutmaya zorlanmalı. Bunun adımlarını da atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz."