29 Ekim konsolosluk açık mı kapalı mı? Konsolosluklar resmi tatillerde açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar “Konsolosluklar 29 Ekim’de açık mı?” sorusunu merak ediyor. Pasaport, vize işlemleri ve resmi belge onayları için konsolosluk çalışma saatleri araştırılıyor. Peki 29 Ekim’de konsolosluklar hizmet veriyor mu, yoksa kapalı mı olacak? İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü konsoloslukların çalışma durumu hakkında merak edilen detaylar…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar "Konsolosluklar 29 Ekim'de açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Pasaport ve vize işlemleri ile resmi belge onayları için konsoloslukların çalışma saatleri merak konusu oldu. İşte konsoloslukların çalışma saatleri...

29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm kamu kurumları ve resmi daireler kapalı olacaktır. Bu kapsamda konsolosluklar da dahil olmak üzere, Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler bu özel günde hizmet vermeyecektir.

Konsolosluklar resmi tatillerde açık mıdır?

Konsolosluklar 28 Ekim Salı günü öğleden sonra ve 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olacaktır. Bu nedenle konsolosluk işlemleri için planlama yaparken 29 Ekim'i tatil günü olarak dikkate almak önem arz ediyor.

Konsoloslukların resmi sitelerinde yer verilen açıklamada birçok ülkenin Türkiye'deki dış temsilciliklerinin, vize bölümleri dahil, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'den itibaren, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kapalı kalacağı belirtiliyor. Detaylı bilgi için hizmet alınacak konsolosluğun resmi sitesi ziyaret edilebilir.

