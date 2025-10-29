BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Çarşamba otobüs metro, Marmaray, metrobüs bedava mı?

(Kaynak: AA)

İETT'den yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla entegrasyona dahil tüm toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir, bayram coşkusunu İstanbul'un dört bir yanında yaşayabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.