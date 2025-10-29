BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Çarşamba otobüs metro, Marmaray, metrobüs bedava mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 'Metro, otobüs, Marmaray ve diğer toplu taşıma araçları 29 Ekim Çarşamba günü bedava mı?' sorusuna yanıt aranıyor. Peki 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte son durum…
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamalarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vatandaşlar 29 Ekim 2025 Çarşamba günü belirli şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Peki 29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? İşte toplu taşıma tarifesi…
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmİ Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vatandaşlar 29 Ekim 2025 Çarşamba günü bazı toplu taşıma hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz hizmet verecek.