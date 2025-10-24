Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum detayları açıkladı: İstanbul için 3 farklı ödeme planı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci

(AA)

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini, sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle, İstanbul Başakşehir'de tüm Türkiye'ye duyurduk. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük sosyal konut projesi dediğimiz "Ev Sahibi Türkiye" projesini tüm milletimize armağan ettik. Hem konut fiyatlarını aşağı çekmek, hem kira fiyatlarını düşürebilmek amacıyla ev sahibi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yaptığımız bir proje. Tabii projenin her il ölçeğinde nüfusa göre bir kontenjanı var. İstanbul'da 100 bin konutu vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Her ilde de vatandaşlarımız bu projelere başvurabilecek. Birinci şartımız ev sahibi olunmaması. Bir evi olmayan herkes bu projeye başvurabilir. Başvuracak vatandaşımızın eşinin, kendisinin ve çocuklarının bir evinin olmaması gerekiyor. Evi olmayan gençlerimiz de bu projeye başvurabilecek.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri ve gazilerimiz için yüzde 5, engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekli vatandaşlarımız yüzde 20 ve emekli vatandaşlarımız hem ikamet ettikleri hem de nüfusa kayıtlı oldukları il için de başvuruda bulunabilecekler. Böylece aslında tersine göçü de teşvik etmiş olacağız.