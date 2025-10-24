Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum detayları açıkladı: İstanbul için 3 farklı ödeme planı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci

PODCAST CANLI YAYIN

"Yüzyılın Konut Projesi Programı" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Başakşehir'de gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında konut projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini, sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle, İstanbul Başakşehir'de tüm Türkiye'ye duyurduk. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük sosyal konut projesi dediğimiz "Ev Sahibi Türkiye" projesini tüm milletimize armağan ettik. Hem konut fiyatlarını aşağı çekmek, hem kira fiyatlarını düşürebilmek amacıyla ev sahibi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yaptığımız bir proje. Tabii projenin her il ölçeğinde nüfusa göre bir kontenjanı var. İstanbul'da 100 bin konutu vatandaşlarımıza sunuyor olacağız. Her ilde de vatandaşlarımız bu projelere başvurabilecek. Birinci şartımız ev sahibi olunmaması. Bir evi olmayan herkes bu projeye başvurabilir. Başvuracak vatandaşımızın eşinin, kendisinin ve çocuklarının bir evinin olmaması gerekiyor. Evi olmayan gençlerimiz de bu projeye başvurabilecek.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?
Şehit aileleri ve gazilerimiz için yüzde 5, engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekli vatandaşlarımız yüzde 20 ve emekli vatandaşlarımız hem ikamet ettikleri hem de nüfusa kayıtlı oldukları il için de başvuruda bulunabilecekler. Böylece aslında tersine göçü de teşvik etmiş olacağız.

Biliyorsunuz Aile Yılı'ndayız. Bu nedenle 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu olan ailelerimiz için yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası vatandaşlarımıza yüzde 20 kontenjan ayırdık. Yüzde 40 yani geri kalan kontenjan da evi olmayan tüm vatandaşlarımızı kapsıyor.

Gençlerimizle ilgili şu durumu netleştirelim, 18-30 yaş arası kişilerin eğer ki ailesinden birinin evi varsa, başvuramayacaklar. Ancak 30 yaş üstü vatandaşlarımızı artık ayrı bir birey olarak gördüğümüz için hane içi şartı olmaksızın başvurabilecekler. Sadece kendi üzerlerine kayıtlı bir ev olmaması gerekiyor.

NASIL BAŞVURULACAK?
Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvuralar devam edecek. 29 Aralık'ta konutların kurasını çekeceğiz. Martın başına kadar kura süreci devam edecek. 2027'de konutları teslim etmeye başlayacağız.

FİYATLAR NASIL OLACAK?
Burada hem 2+1 hem de 1+1 dairelerimiz var. Anadolu illerimiz için söylüyorum, 1+1 dairelerimizi 1 milyon 800 bin liradan satışa sunuyoruz. Küçük 2+1'lerimiz 2 milyon 200 bin lira, büyük 2+1'lerimiz 2 milyon 650 bin lira. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay yani 20 yıl vade ile satışa sunuyoruz vatandaşımıza. Vatandaşımız kira değil aidat öder gibi ev sahibi olabilecek.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 evlerimizi 1 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 7 bin 313 TL. 65 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 450 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 9 bin 188 TL olacak. 80 metrekarelik 2+1 evlerimizi 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunuyoruz. Taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

GELİR ŞARTI NE?
10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı var. Şehit ve gazi ailelerimizin evleri varsa da onlar başvuru yapabilecekler. İstanbul'da 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL en fazla hane halkı net geliri olanlar başvurabilecekler ve bulundukları ilde 1 yıldır ikamet etme şartları var.

KİRA SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Şu an sadece İstanbul'da olacak. Evler 3 yıl süreyle kiralanacak. Fiyatları rayiç bedelin yarısı kadar olacak. Yine alt gelir grubu vatandaşlarımız, evi olmayan vatandaşlarımız faydalanabilecek. Yine kontenjanlara ayıracağız. Kentsel dönüşümde evini dönüşüme vermiş vatandaşımız da faydalanabilecek. Amacımız kiraları düşürmek. Büyük İstanbul depremi milli güvenlik meselesi. Dönüşümü hızlandırmak için bu kiralık konutlar sürece katkı sağlayacak.

'Yarısı Bizden' kampanyamız da devam edecek.

PROJENİN MALİYETİ 1,5 TRİLYON LİRA
Projenin maliyeti 1,5 trilyon lira. Bu proje ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Projenin hayata geçirileceği yerdeki perdecisinden kapıcısına tüm esnafımıza da gelir olacak.

