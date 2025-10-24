Bakan Kurum açıkladı! 15 bin konutla İstanbul'da bir ilk | Kiralık dairede yeni dönem

Yüzyılın Konut Projesi (AA) "KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİR VATAN MÜDAFAASI OLARAK GÖRDÜK"



Bakan Kurum, bu eserlerin hiçbirinin kendileri için sadece birer bina olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Yaptığımız her evin temeline hizmet aşkını, her tuğlanın harcına memleket sevdasını kattık. 'Annelerimiz deprem korkusu yaşamasın.' dedik. 'Yavrularımız güvenle büyüsün.' dedik ve bunun için de kentsel dönüşümü bir vatan müdafaası olarak gördük. Bugün biz bu alanda konuşurken, 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin emekçi, işçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz, 'bir dakika daha evlerine erken girsin' diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyoruz. İzmir'de, Balıkesir'de ve Bilecik'te afet konutlarımız yükseliyor. Hedeflenen konut sayısıyla Yüzyılın Konut Projesi'ni, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 milyon vatandaşımızı güvenli, dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz. Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bugün burada sadece binaların değil, geleceği inşa eden bir devletin kalbini, yine devletine güven dolu bir milletin hikayesini de yazıyoruz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, örnek daireleri ve sosyal tesisleri gezdi. Başkan Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti. (AA) Bu topraklarda evsiz olanı ev sahibi yapan bir devlet olduklarını, bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletin bulunduğunu ifade eden Kurum, verilen sözün deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözü olduğunu kaydetti. Bakan Kurum, bu sözün 2 yıl gibi kısa bir sürede 453 bin konut yapan güçlü iradeden geldiğini vurgulayarak, "Bu, 'milletimize hizmet yolunda bize durmak yok.' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. İnşallah, nice yıllar sizin liderliğinizde, Sayın Cumhurbaşkanım yüz binlerce yeni yuva kurmaya Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse etsin, kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu dev projemizde de temellerimizi atacağız. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yuvalarını teslim edeceğiz." dedi. "TESLİM ETTİĞİMİZ HER BİR YAPI, GÜVEN DOLU BİR YAŞAMA VE MUTLU BİR GELECEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜR" Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ise Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılıp, Türkiye'nin sosyal konut üretim merkezi haline getirilen TOKİ'nin bu ay itibarıyla 1 milyon 740 bin konuta ulaştığını, güvenli, planlı ve kaliteli binalar inşa edip, her kesimden milyonlarca vatandaşı ev sahibi yaptığını söyledi.