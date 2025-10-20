PODCAST CANLI YAYIN

Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel

CHP'den ihraç edilmek üzere disipline sevk edilen Eski İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. Özgür Özel’i "Silivri’nin posta güvercini" olarak nitelendiren Şimşek, partide asıl karar merciinin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek, "Burası artık İmamoğlu Holding" dedi. Şimşek partinin içine düştüğü durumu belirterek, "İhsan Azizler'in, Ertan Yıldızlar'ın, Murat Gül İbrahimoğulları'nın, bunların ablukası altında parti. Bu partinin DNA'sını bozdular." ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilmek üzere disipline sevk edilen Eski İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında parti yönetimini hedef aldı.

Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerinde belirleyici konumda olduğunu belirterek, "Patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel" ifadelerini kullandı.

CHP'li Berhan Şimşek'ten salvolar

"ÖZGÜR ÖZEL, POSTA GÜVERCİNLİĞİ YAPIYOR"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Şimşek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Şimşek, "Sayın Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor. Burası artık holding. İmamoğlu Holding. CEO'su Özgür Özel. Posta güvercinliği, çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Silivri'ye giriyor, Ekrem Bey'in dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor. Ekrem Bey belirleyici" dedi.

PARTİNİN DNA'SINI BOZDULAR
Şimşek partinin içine düştüğü durumu belirterek, "İhsan Azizler'in, Ertan Yıldızlar'ın, Murat Gül İbrahimoğulları'nın, bunların ablukası altında parti. Bu partinin DNA'sını bozdular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle ilişkiler olmazdı. Ben İstanbul İl Başkanlığı yapmışım, bir tek imar tadili yaptırmamışım ben. Ve bütün bu suçları getiriyorlar, nasıl bana yıkıyorlarsa Sayın Kılıçdaroğlu'na yıkıyorlar.

Sayın Kılıçdaroğlu için ne diyorlar? Savcı telefon açmış Sayın Kılıçdaroğlu'na, demiş ki gelin ifade verin ve deyin ki ben hiçbir şey görmedim, etmedim, biz bu davayı iptal edelim. Bunu yazan gazeteci hukuku da bilmiyor. Çünkü bu Şahibeli kurultayla ilgili 46 ifade var, 96 şüpheli var. Savcı almış, soruşturmayı yapmış, Kemal Bey gelecek, diyecek ki böyle. Sonra Kemal Bey'e, ki bugün bu partinin içerisinde bulunan Ekrem Bey de, Özgür Bey de vs. ne sayarsan, hepsi siyasi kariyerlerini Kemal Bey'e borçlar." ifadelerini kullandı.

"MUTLAK BUTLAN OLDUĞUNDA BEN GEREKENİ YAPACAĞIM"
Şimşek, "Ben Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak Butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Bey haksızlığa uğramıştır. Buradaki sıkıntı şu papatya falı bakılıyor, olacak olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti" dedi.

CHPde şaibe var diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirineCHPde şaibe var diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine

