29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım!

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköt Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
KOLAY VE EKONOMİK ULAŞIM İMKANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.