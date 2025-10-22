Yeni kanunla makas atan trafik maganlarına af yok | Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyeti 60 gün geri alınacak para cezası kesilecek!

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı.

"Yeni Trafik Kanunu Teklifine" göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.

Mevcut kanunda "Makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor? Bu ceza caydırıcı mı olabilir mi?

2024 yılında "makas atan sürücüler" yüzünden 128 trafik kazası meydana geldi. 5 canımızı yitirdik. 218 vatandaşımız da yaralandı.