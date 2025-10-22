PODCAST CANLI YAYIN

Yeni kanunla makas atan trafik maganlarına af yok | Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyeti 60 gün geri alınacak para cezası kesilecek!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı. Yerlikaya, dur ihtarına uymayan sürücüye ayrıca 90 bin TL para cezası uygulanacağını bildirdi.

Yeni kanunla makas atan trafik maganlarına af yok | Bakan Yerlikaya duyurdu: Ehliyeti 60 gün geri alınacak para cezası kesilecek!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı.

Yeni kanunla makas atan trafik maganlarına af yok

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifine" göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.

Mevcut kanunda "Makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor? Bu ceza caydırıcı mı olabilir mi?

2024 yılında "makas atan sürücüler" yüzünden 128 trafik kazası meydana geldi. 5 canımızı yitirdik. 218 vatandaşımız da yaralandı.

BU KABUL EDİLEMEZ!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.C.K. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan,
Sürücüye 90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,
Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"

Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek

