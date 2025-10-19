Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı.
Trafikte kaçana af yok!
Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Trafik Kanunu Teklifine" göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.
Mevcut kanunda "Dur İhtarına Uymamanın" yaptırımı 2 bin 167₺. Sizce bu ceza caydırıcı mı?
Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 ŞEHİT verdik. 16 GAZİMİZ var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.955'i yaralandı.
BUNU NASIL İZAH EDEBİLİRİZ?
Dur ihtarına uymamak ne demek?
Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler
Ankara'nın Sincan ilçesinde Polislerimizin Dur İhtarına uymayan sürücü R.E.İ. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.
Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre:
Dur ihtarına uymayan,
Sürücüye 200 bin₺ idari para cezası uygulanacak,
Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.
Trafik kurallarını hiçe sayarak dur ihtarına uymamak hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır.
Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"