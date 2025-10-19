Dur ihtarına uymayana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , yeni trafik kanununda ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"Yeni Trafik Kanunu Teklifine" göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.

Mevcut kanunda "Dur İhtarına Uymamanın" yaptırımı 2 bin 167₺. Sizce bu ceza caydırıcı mı?

Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 ŞEHİT verdik. 16 GAZİMİZ var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.955'i yaralandı.

BUNU NASIL İZAH EDEBİLİRİZ?



Dur ihtarına uymamak ne demek?

Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler

Ankara'nın Sincan ilçesinde Polislerimizin Dur İhtarına uymayan sürücü R.E.İ. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.