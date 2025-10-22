İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZMİR SU KESİNTİSİ 22 EKİM: İZSU kesinti programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 22 Ekim 2025 Çarşamba günü için kent genelinde geniş kapsamlı bir planlı su kesintisi programı açıkladı. Şehrin birçok bölgesini etkileyecek çalışma kapsamında Karabağlar, Konak, Buca ve Bornova başta olmak üzere 8 ilçede yüzlerce mahallede su kesintisi yaşanacak. Kent genelinde yaşayan vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, İZSU tarafından etkilenecek bölgelerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
İzmir'de su kesintisi ne kadar sürecek?
İZSU'nun açıklamasına göre ana iletim hatlarında yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün planlı bir kesinti gerçekleştirilecek. Ancak çalışmaların süresi ve suların yeniden verilme zamanı hakkında net bir saat aralığı belirtilmedi.
📍 22 Ekim 2025 İZSU İzmir Su Kesintisi Listesi
Bugün gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:
Karabağlar İlçesi
Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Poligon, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı, Uzundere, Üçkuyular, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri.