İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZMİR SU KESİNTİSİ 22 EKİM: İZSU kesinti programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 22 Ekim 2025 Çarşamba günü için kent genelinde geniş kapsamlı bir planlı su kesintisi programı açıkladı. Şehrin birçok bölgesini etkileyecek çalışma kapsamında Karabağlar, Konak, Buca ve Bornova başta olmak üzere 8 ilçede yüzlerce mahallede su kesintisi yaşanacak. Kent genelinde yaşayan vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, İZSU tarafından etkilenecek bölgelerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.