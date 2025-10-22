PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZMİR SU KESİNTİSİ 22 EKİM: İZSU kesinti programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 22 Ekim 2025 Çarşamba günü için kent genelinde geniş çaplı planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti, Karabağlar, Konak, Buca ve Bornova başta olmak üzere 8 ilçedeki yüzlerce mahalleyi etkileyecek. İzmirliler, “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken İZSU etkilenecek bölgelerin tam listesini kamuoyuyla paylaştı. Peki İzmir'de su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek ve kaç saat sürecek? İşte detaylı liste...



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 22 Ekim 2025 Çarşamba günü için kent genelinde geniş kapsamlı bir planlı su kesintisi programı açıkladı. Şehrin birçok bölgesini etkileyecek çalışma kapsamında Karabağlar, Konak, Buca ve Bornova başta olmak üzere 8 ilçede yüzlerce mahallede su kesintisi yaşanacak. Kent genelinde yaşayan vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, İZSU tarafından etkilenecek bölgelerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

İzmir'de su kesintisi ne kadar sürecek?

İZSU'nun açıklamasına göre ana iletim hatlarında yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün planlı bir kesinti gerçekleştirilecek. Ancak çalışmaların süresi ve suların yeniden verilme zamanı hakkında net bir saat aralığı belirtilmedi.

📍 22 Ekim 2025 İZSU İzmir Su Kesintisi Listesi

Bugün gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:

Karabağlar İlçesi

Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Poligon, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı, Uzundere, Üçkuyular, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri.

Konak İlçesi

19 Mayıs, Akdeniz, Alsancak, Altay, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Çankaya, Çınarlı, Dolaplıkuyu, Ege, Emir Sultan, Etiler, Fatih, Göztepe, Güzelyalı, Halkapınar, Hilal, Kadifekale, Kahramanlar, Kocatepe, Kültür, Lale, Mehmet Akif, Mersinli, Namık Kemal, Piri Reis, Turgut Reis, Umurbey, Vezirağa, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik ve diğer çevre mahalleler.

Buca İlçesi

29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Buca Koop, Cumhuriyet, Çaldıran, Çamlıkule, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnönü, Karanfil, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Yenigün, Yıldız, Yiğitler ve Zafer mahalleleri.

Bornova İlçesi

Barbaros, Birlik, Egemenlik, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre ve Zafer mahalleleri (bazı bölgelerde kısmi kesinti uygulanacak).

Balçova İlçesi

Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur ve Teleferik mahalleleri.

Narlıdere İlçesi

Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri ve Yenikale mahalleleri.

Güzelbahçe İlçesi

Atatürk, Çamlı, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki mahalleleri.

  1. Gaziemir İlçesi
  2. Emrez Mahallesi (kısmen)

İZSU, su kesintisinin gün boyunca devam edebileceğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak su akışının sağlanacağını bildirdi. Güncel saatler ve yeni eklenen ilçeler İZSU kanallarından kontrol edilebilir.

