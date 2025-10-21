PODCAST CANLI YAYIN

Bursa su kesintisi 22 Ekim 2025: Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ mahalle mahalle listeledi

Bursa'da 21-22 Ekim tarihlerinde bazı mahallelerde planlı su kesintisi yapılacak. Kesintiler 12 saat sürecek. BUSKİ kesintiden etkilenecek mahalleleri ve saat aralıklarını paylaştı. Peki Bursa'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek? İşte detaylı liste...

Bursa'da bazı mahallelerde planlı su kesintisi yapılacak. Kesinti 21-22 Ekim tarihlerinde 12'şer saat sürecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler merak ediliyor. BUSKİ kesinti saatlerini duyurdu.

BUSKİ AÇIKLADI

Bursa'da iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma olduğu ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü kaydedildi.

Bu nedenle Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 16 Ekim-22 Ekim 2025 tarihleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu.

Bursa'da sular ne zaman gelecek?

21 Ekim 2025 Salı 17:00 ile 22 Ekim 2025 Çarşamba 05:00 arasında Bursa'da 12 saat su kesintisi yaşanacak.

Bursa su kesintisinden etkilenecek mahalleler hangileri?

🔴Osmangazi: Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka (bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova (bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman

🔴Yıldırım: 75. Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane (üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık (alt kısmı), Eğitim (üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi (üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy (üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa (bir kısmı), Namazgah, Piremir, Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye (bir kısmı), Ulus, Umurbey (alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım (üst kısmı), Zümrütevler (Çiçek Cad. alt kısmı)

🔴Nilüfer: Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

🔴Mudanya: Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali

🔴Kestel: Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme

