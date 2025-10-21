Bursa su kesintisi 22 Ekim 2025: Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ mahalle mahalle listeledi

Bursa'da bazı mahallelerde planlı su kesintisi yapılacak. Kesinti 21-22 Ekim tarihlerinde 12'şer saat sürecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler merak ediliyor. BUSKİ kesinti saatlerini duyurdu.

(AA)

BUSKİ AÇIKLADI

Bursa'da iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma olduğu ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü kaydedildi.

Bu nedenle Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 16 Ekim-22 Ekim 2025 tarihleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu.