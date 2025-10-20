Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.
ERHÜRMAN SEÇİMİ KAZANDI
KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.
Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi. KKTC'de sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. Ülkede vatandaşlar, cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandık başına gitti.
Erhürman'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
ERHÜRMAN'IN KIRMIZI ÇİZGİSİ
Seçim sonuçlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Erhürman'ın Türkiye ile birlikte hareket edeceğini ifade etti. Donat yazısında, "Tufan Erhürman, birkaç kırmızı çizgi çizmişti: Seçilirsem Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz... İmkânsız. 5 ay Başbakanlık yaptım... Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştık... Uyum içindeydik." ifadelerini kullandı.
İşte Donat'ın 20 Ekim tarihli yazısı:
Herkes konuştu… Adaylar... Liderler... Parti sözcüleri... Kanaat önderleri.
Mitingler... Gazetelerde haberler... Köşe yazıları... Televizyonlarda canlı yayınlar... Tartışmalar...
Son sözü, seçmen söyledi... Yavru vatan seçmeni.
Ve sandıktan Dr. Tufan Erhürman çıktı.... Sürpriz değil.
KKTC'de yeni dönem... Hayırlı olsun.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kutluyoruz... Başarılar diliyoruz.
Ersin Tatar... Kıbrıs davasında emeği büyük... Kıbrıs Türkü onu unutmayacak... Ama siyaset bu... Nöbet değişikliği.
Sandıklar açılınca... Dedesi, babası, kendisi, eşi ve iki çocuğu Kuzey Kıbrıs'ta doğan dostum Metin Şadi dedi ki:
"Türkiye'miz kazandı... Büyük Türkiye'miz zaten her seçimin kazananı... Allah, Türkiye'mize ve Türk milletine zeval vermesin."
***
3 AY ÖNCE 3 AY SONRA
Seçimden 3 ay önce anketler Tufan Erhürman'ı gösteriyordu... 10 puan önde... Bunu, Ersin Tatar da biliyordu.
Ekim ayı başında... Ersin Tatar'ın taraftarları, "Farkı kapattık... 2 puana kadar indi... Son 2 haftada öne geçeriz" diyorlardı.
Dinlediklerimi Tufan Erhürman'a anlatmıştım.
Ersin Tatar ile aranızdaki oy makası kapandı mı?
Gülmüştü:
İnanmayın... Hala öndeyim... Fark büyük... Göreceksiniz.
***