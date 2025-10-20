Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasında ikinci kez hakim karşısında!

İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
1 NO'LU DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜLECEK
Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.
12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.