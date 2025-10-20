PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasında ikinci kez hakim karşısında!

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.


1 NO'LU DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜLECEK

Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.

12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...

