PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liptal edilen diplomasına ilişkin bugün hakim karşısına çıktı. Ancak duruşmada somut belge ve kanıt sunmak yerine, mahkeme sürecini siyasi bir sahneye çevirdi. Yaklaşık 7 saat süren duruşmada Ekrem İmamoğlu, kitlesi tarafından "İmamoğlu kravatını çıkardı, İmamoğlu kollarını sıvadı" paylaşımlarıyla sosyal medyaya düştü. Ancak bu paylaşımlara tepkiler ise peş peşe geldi. Birçok kullanıcı, "Savunacak bir şeyi olmayınca mahkemeyi sulandırmak için şov yapmış." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hakim karşısına çıktı.

DAVA 20 EKİM'E ERTELENDİ

Yaklaşık 7 saat süren duruşma, dosyanın mahkemeden istenmesine karar verilerek 20 Ekim'e ertelendi.

"SAVCININ YAZDIĞI SAÇMALIKLAR..."

Duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu skandal ifadeler kullandı. İmamoğlu yanında getirdiği 2024 İstanbul seçim sonuçlarının yazdığı harita şeklindeki panoyu göstererek "39 ilçenin 32'sinde İmamoğlu birinci çıktı. Bunun sadece dört tanesinde bir puan civarında ve altında bir oranla ikinci oldum. Benim için öyle bir onur ki o yüzden savcının yazdığı saçmalıklar bana vız gelir" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SALONUNDA ŞOVUNU İHMAL ETMEDİ

Yaklaşık 7 saat süren duruşmada dikkat çeken ise bir diğer kısım ise İmamoğlu'nun tavırları oldu.

Nasıl gündem olacağını çok iyi bilen ve kitlesini tanıyan CHP'li Ekrem İmamoğlu, mahkeme sürecini siyasi şova dönüştürdü.

İmamoğlu'nun duruşmasında sosyal medyada "İmamoğlu kravatını çıkardı, İmamoğlu kollarını sıvadı" paylaşımları düştü.

Ancak asıl dikkat çeken nokta şuydu: İmamoğlu, somut bir savunma yapmadı.

ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun şov görüntülerine ise sosyal medyadan tepkiler peş peşe geldi. İşte o tepkilerden bazıları...

"Mahkemede hiç savunma yapmadı sadece şov yaptı."

"Savunacak bir şeyi olmayınca mahkemeyi sulandırmak için şov yapmış."

"İşi showa dönüştürdü ama zaten kitleyene ne kitlersen kitle bu kadar kafaları basıyor bu da bunu bildiği için üç maymunu oynuyor ama her şeyin bir sonu var tabi"

"Diploma sahte mi değil mi anlatan yok Para çalındı mı çalınmadı mı anlatan yok"

CHPli Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongundan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandıCHPli Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongundan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Türkiye - Yunanistan EuroBasket Yarı Final Maçı | CANLI
Başkan Erdoğan T10F'in ilk teslimat törenine katılacak! Togg'un yeni modelinin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein