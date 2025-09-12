Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hakim karşısına çıktı.
DAVA 20 EKİM'E ERTELENDİ
Yaklaşık 7 saat süren duruşma, dosyanın mahkemeden istenmesine karar verilerek 20 Ekim'e ertelendi.
"SAVCININ YAZDIĞI SAÇMALIKLAR..."
Duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu skandal ifadeler kullandı. İmamoğlu yanında getirdiği 2024 İstanbul seçim sonuçlarının yazdığı harita şeklindeki panoyu göstererek "39 ilçenin 32'sinde İmamoğlu birinci çıktı. Bunun sadece dört tanesinde bir puan civarında ve altında bir oranla ikinci oldum. Benim için öyle bir onur ki o yüzden savcının yazdığı saçmalıklar bana vız gelir" ifadelerini kullandı.
DURUŞMA SALONUNDA ŞOVUNU İHMAL ETMEDİ
Yaklaşık 7 saat süren duruşmada dikkat çeken ise bir diğer kısım ise İmamoğlu'nun tavırları oldu.
Nasıl gündem olacağını çok iyi bilen ve kitlesini tanıyan CHP'li Ekrem İmamoğlu, mahkeme sürecini siyasi şova dönüştürdü.