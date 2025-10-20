Ekrem İmamoğlu 'Sahte diploma' davasında ikinci duruşma

PODCAST CANLI YAYIN
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci duruşma görülecek.

Duruşmanın İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 No'lu duruşma salonunda başlaması bekleniyor. 12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Diğer yandan duruşmayı takip etmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Duruşmayı takip etmek isteyenler bariyerleri aşarak salonun önüne geldi ardından da içeri girmek istedi.

