Son dakika: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! Tutuklu belediye başkanları hakkında kaç yıl ceza isteniyor?

Son dakika: CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit ismi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması tamamlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aralarında bulunduğu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Son dakika: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

HANGİ BELEDİYE BAŞKANINA KAÇ YIL İSTENİYOR?

Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi.

DETAYLAR GELİYOR...

