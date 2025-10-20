Son dakika: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! Tutuklu belediye başkanları hakkında kaç yıl ceza isteniyor?

Son dakika: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır!

HANGİ BELEDİYE BAŞKANINA KAÇ YIL İSTENİYOR?

Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi.

