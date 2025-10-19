Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

ÖNÜNÜN KESİLMEYE ÇALIŞILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ



Son günlerde süreçte yaşananlara ilişkin önemli mesajlar veren Çelik yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bunun provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir.

"Devletimizin nitelikleri"ne ve "milletimizin değerleri"ne dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler "siyasi tartışma" ya da siyasi fikir beyanı değildir. Bunlar siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleridir.



Öte yandan, devletimizin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek için kullananlar da, milletimizin değerlerini kardeşlik mayamızın zıddı olan bir fanatizm için istismar edenler de aynı şekilde zehirlidir.



Birbirine zıt gözüken tüm bu zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız.

Tarihi olayları güçlü bir gelecek için değerlendirmek yerine, bir rövanş ve savaş alanı gibi görmek sağlıklı bir zihniyet ortamı doğurmaz. Tam tersine tarihi "travmatik bir siyaset"in mühimmatı haline getirir. Bu son derece yanlıştır. "Tarih" fanatik ideolojilerin savaş arenası değildir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve "yalan siyaseti"ni lanetliyoruz.